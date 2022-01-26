Обворовала 12 ухажеров и оформила кредиты: на Полтавщине задержали 20-летнюю девушку

Девушка оформила на некоторых потерпевших кредиты в финансовых организациях / Полиция в Полтавской области

В Полтавской области полиция задержала 20-летнюю девушку, которую подозревают в совершении серии краж. По версии следствия, она знакомилась с мужчинами в развлекательных заведениях, после чего их обворовывала, а на некоторых даже оформила кредит. Устанавливается причастность девушки к 12 таким кражам.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Полтавской области, девушка, согласно версии следствия, может быть причастна к 12 кражам у жителей Кременчуга и Горишних плавней Полтавской области. Она знакомилась с мужчинами в развлекательных заведениях, после чего их обворовывала. На нескольких потерпевших она оформила кредиты в финансовых учреждениях.

Девушка обворовывала мужчин, с которыми знакомилась в развлекательных заведениях / Полиция в Полтавской области

Девушка обворовывала мужчин, с которыми знакомилась в развлекательных заведениях / Полиция в Полтавской области

Правоохранители открыли уголовное дело по части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины – Кража, совершенная повторно . Продолжает идти следствие. Полиция устанавливает, не причастна ли девушка к подобным преступлениям на территории Кременчугского района.

Напомним, в Ровно сотрудники полиции разыскали женщину, которая заказывала такси, но не рассчитывалась с водителями за поездку. По приезду на место прибытия она говорила, что принесет деньги из квартиры, однако не возвращалась и выключала телефон. Правоохранители также обвинили ее в том, что она также воровала деньги таксистов и ограбила АЗС.

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