УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Обворовала 12 ухажеров и оформила кредиты: на Полтавщине задержали 20-летнюю девушку

26 января 2022, 09:54
Прослушать новость
Остановить

Девушка знакомилась с мужчинами в развлекательных заведениях.

Девушка оформила на некоторых потерпевших кредиты в финансовых организациях / Полиция в Полтавской области

В Полтавской области полиция задержала 20-летнюю девушку, которую подозревают в совершении серии краж. По версии следствия, она знакомилась с мужчинами в развлекательных заведениях, после чего их обворовывала, а на некоторых даже оформила кредит. Устанавливается причастность девушки к 12 таким кражам.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Полтавской области, девушка, согласно версии следствия, может быть причастна к 12 кражам у жителей Кременчуга и Горишних плавней Полтавской области. Она знакомилась с мужчинами в развлекательных заведениях, после чего их обворовывала. На нескольких потерпевших она оформила кредиты в финансовых учреждениях.

Девушка обворовывала мужчин, с которыми знакомилась в развлекательных заведениях / Полиция в Полтавской области
Девушка обворовывала мужчин, с которыми знакомилась в развлекательных заведениях / Полиция в Полтавской области

Правоохранители открыли уголовное дело по части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины – Кража, совершенная повторно . Продолжает идти следствие. Полиция устанавливает, не причастна ли девушка к подобным преступлениям на территории Кременчугского района.

Напомним, в Ровно сотрудники полиции разыскали женщину, которая заказывала такси, но не рассчитывалась с водителями за поездку. По приезду на место прибытия она говорила, что принесет деньги из квартиры, однако не возвращалась и выключала телефон. Правоохранители также обвинили ее в том, что она также воровала деньги таксистов и ограбила АЗС.

Главред рекомендует:

viber
кражи Полтавская область новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Обворовала 12 ухажеров и оформила кредиты: на Полтавщине задержали 20-летнюю девушку». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 23 января: что нельзя делать в день Григория и как не попасть в бедуПриметы на 23 января: что нельзя делать в день Григория и как не попасть в беду Лунный гороскоп на неделю 24-30 января: Тельцам – проблемы, Львам – правило бумеранга, Рыбам – искушенияЛунный гороскоп на неделю 24-30 января: Тельцам – проблемы, Львам – правило бумеранга, Рыбам – искушения Приметы на 27 января: что нельзя делать в день святой Нины и как не попасть в бедуПриметы на 27 января: что нельзя делать в день святой Нины и как не попасть в беду Отелло и рядом не стоял: топ-5 мужчин-ревнивцев по знаку ЗодиакаОтелло и рядом не стоял: топ-5 мужчин-ревнивцев по знаку Зодиака Как сделать слайм: 5 рецептов из подручных материалов, которые есть в каждом домеКак сделать слайм: 5 рецептов из подручных материалов, которые есть в каждом доме
10:33

Финансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год Тигра

10:19

"Не понравилась крупная купюра": в Николаеве водитель гнал пассажирку из маршрутки

10:00

В Раде мало депутатов, нетронутых иглой и скальпелем – пластический хирург Дмитрий Слоссер

09:57

Международный день таможенника – открытки и поздравления к празднику

09:54

Обворовала 12 ухажеров и оформила кредиты: на Полтавщине задержали 20-летнюю девушку

Реклама
09:50

Вкуснейшие блины с идеальной начинкой на Масленицу 2022: готовить всего 15 минутВидео

09:46

Что нужно есть для здоровья суставов: диетолог назвала список продуктов

09:20

Телеканал CNN "присоединил" Харьков к РоссииВидео

09:10

Приметы на 27 января: что нельзя делать в день святой Нины и как не попасть в бедуВидео

08:40

"Пусть себе рисуют на лбу красные линии": Ермак ответил на сведения о переговорах Украины с "ЛДНР"Видео

08:39

Сон со вторника на среду: что значит, и сбывается ли онВидео

08:27

Коронавирус в Украине 26 января: за сутки - более 24 тысяч новых выявленных больныхВидео

08:00

Гороскоп на сегодня, 26 января 2022: Близнецам – невероятная встреча, Девам – неприятности, Стрельцам – секретыВидео

07:45

Раскол в Европе: кто с Украиной против России и почемумнение

07:43

Авто летело со скоростью 120 км/ч: мужчина, которого сбили блогеры на Porsche, раскрыл подробности ДТПВидео

07:13

Дома не будет ссор: как вырастить магический луковичный цветок гиацинт на своем подоконникеВидео

07:10

Войска НАТО в Украине и усиление в Восточной Европе: в Альянсе призвали Россию к уступкамВидео

06:58

Как остановить рвоту и тошноту в домашних условиях: что нужно сделать в первую очередь

06:54

COVID-19 может поражать позвоночник: ученые разгадали тайну симптомов "долгого ковида"

06:36

Гороскоп на февраль 2022 года для Тельцов: назван день исполнения желаний и другие важные датыВидео

Реклама
06:29

Идея-фикс Путина: зачем в Кремле решили признать "ЛДНР"мнение

06:10

Приметы на 26 января: что нельзя делать в Ермилов день и как не попасть в бедуВидео

06:01

В моду на 2022 год вернулись неподражаемые женские куртки в стиле 90-х, от которых веет свободойФотоВидео

05:28

Обвал рубля в РФ и упадок экономики: в США предупредили Москву об ударе в случае вторжения в УкраинуВидео

05:08

Гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для земных знаков - Тельцов, Дев, КозероговВидео

04:52

После 20-градусного мороза в Украину придут "плюсы": синоптики назвали дату

04:39

Знойная экс-ВИА Гра томно задрала ножку и прислонилась голыми ягодицами к стене

04:27

43-летняя Ани Лорак показала мокрые ягодицы в откровенном бикини

03:35

Голос країни-12: потомственная гадалка из команды Поляковой оказалась крестницей популярного певцаВидео

03:19

Бывшая возлюбленная Илона Маска показала фигуру в красных стрингах и топлесВидео

03:09

От каких болезней может защитить рыбий жир - ответ нутрициолога

02:47

Почему в морозы нельзя одевать колготки под джинсы и как утеплиться - ответ эксперта

02:38

Гороскоп Таро на февраль 2022 для огненных знаков зодиака - Овнов, Стрельцов, ЛьвовВидео

01:40

Как преодолеть бессоницу - действенный лайфхак от доктора КомаровскогоВидео

01:31

Риск утраты поста и угроза покушения: астролог рассказал, что ждет Зеленского в ближайший год

00:50

Какой из соков может помочь справиться с гипертонией - ответ ученых

00:30

Оля Полякова восхитила кадрами в суперкрасном образе и ультракоротком платьеФото

25 января, вторник
23:42

Байден не намерен отправлять войска США в Украину - Белый домВидео

23:27

Аlyona Аlyona обула сапоги на руки и высказалась о подкаблучниках

23:00

Предвещают неприятности и опасность: что нельзя делать со свечой в домеВидео

Реклама
22:57

Премьер Хорватии оправдался за скандальные слова Милановича об Украине

22:19

Демарш президента Хорватии: МИД Украины требует публичных извинений

22:16

Украину накроет мощный снегопад и сильный морозВидео

21:45

Байден заявил о готовности ввести санкции против Путина в случае нападения России на УкраинуВидео

21:38

Сон, как у младенца: как нужно спать, чтобы выспаться - 7 простых советов

21:24

Ждем еще одну "птицу": в Украине анонсировали новую партию помощи от СШАВидео

21:16

Стычки на акции ФОПов под Радой: в полиции рассказали о пострадавших

20:41

"Тонкости дипломатической игры": Зеленский обратился к украинцам из-за угрозы вторжения РФВидео

20:37

Щедрые подарки судьбы, счастье в любви и успех в деньгах: любимчики удачи по гороскопу в год ТиграВидео

20:33

"Не испытываю иллюзий": Зеленский высказался о встрече советников "нормандской четверки"

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять