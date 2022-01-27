"Орала, унижала и лупила по голове": на Закарпатье скандал с учительницей, избившей ученика

Сообщается, что эта учительница математики еще параллельно является классным руководителем. И многие матери школьников на нее жалуются регулярно.
На Закарпатье школьная учительница орала на учащегося, унижала словесно и лупила рукой по голове − из-за того, что мальчик не мог решить задачу у доски. Об этом сообщает портал ТСН.
По данным журналистов, на эту учительницу дети постоянно жаловались. Тем не менее, сообщается, что в этой школе многие педагоги позволяют себе лишнее в общении с учениками. Причем сами родители побитого школьника ничего такого в избиениях сына не видят. Мол, они хорошо знают, что у их отпрыска проблема с математикой.
"Есть много учителей, которые также ведут себя с детьми. Но дирекция школы на все закрывает глаза", - говорит мать школьника, который и снял избиение на видео.
А та самая учительница математики еще параллельно является классным руководителем. И многие мамы школьников на нее жалуются регулярно.
"Она кричит. На первый этаж со второго слышно, как она кричит. Без штанов могут стоять в классе. Дети приходят и плачут, но что с того? Мы ничего не могли доказать, потому что прямых доказательств не было", − сообщила одна из матерей.
Мать избитого ребенка не злится на учительницу.
"Это пожилая женщина, которая работала и отдала жизнь этой работе. Не одного ребенка выпустила из своего класса, а кто-то сделал на этом большой пиар", — говорит она.
После того, как инцидент стал достоянием общественности, учительница написала заявление на увольнение. Как говорит, в Облоно, здесь негативно мог сказаться возраст учительницы. Ей 62 и она якобы и так через полгода планировала уволиться.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Днепре ученик шестого класса школ №94 избил учительницу музыки прямо на уроке из-за замечания.
По предварительной информации, подросток во время урока играл в телефоне, щелкал орехи, а на замечания отвечал нецензурной лексикой. Учительница подошла, и забрала телефон, после этого ребёнок набросился на неё с кулаками на глазах у всего класса.
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