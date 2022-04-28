"Палачи из Богдановки": появились имена и фото оккупантов, которые издевались над украинцами под Киевом

Они издевались над местным священнослужителем, заставляли его раздеваться на людях.
Журналисты установили личности двух оккупантов из 15-й отдельной мотострелковой бригады, которые пытали украинцев в селе Богдановка Броварского района.
Журналистка "Схем" Наталья Седлецка на своей страничке в Facebook сообщила, что два палача в погонах издевались над местным священнослужителем, заставляли его раздеваться на людях.
"Эти же российские военные пытали пленного украинца, которого после жестокого избиения держали в подвале несколько дней без еды и воды. Мы установили личности этих двух россиян", - рассказала она
По данным расследователей ими были Александр "Металл" Васильев (слева) и Алексей "Шмель" Булгаков (справа). Один майор, другой капитан. 15-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада. Оба родом из Самары.
Сегодня украинские правоохранители официально объявили "палачам из Богдановки" Васильеву и Булгакову подозрение в "нарушении законов и обычаев войны", сообщила журналистка.
Отметим, что после освобождения Бучи, Гостомеля, Ирпеня и других украинских населенных пунктов от россиян открылись страшные зверства, которые совершали там российские захватчики за время оккупации. Там обнаружили много тел мирных жителей, часть из которых не просто убили, а замучили. Дома и прочая инфраструктура вокруг просто разрушены.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине создадут Книгу палачей, в которой будут зафиксированы все российские оккупанты, которые совершали военные преступления против украинцев.
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