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"Палачи из Богдановки": появились имена и фото оккупантов, которые издевались над украинцами под Киевом

28 апреля 2022, 07:18

Они издевались над местным священнослужителем, заставляли его раздеваться на людях.

Появились имена и фото оккупантов, которые пытали украинцев под Киевом / radiosvoboda.org

Журналисты установили личности двух оккупантов из 15-й отдельной мотострелковой бригады, которые пытали украинцев в селе Богдановка Броварского района.

Журналистка "Схем" Наталья Седлецка на своей страничке в Facebook сообщила, что два палача в погонах издевались над местным священнослужителем, заставляли его раздеваться на людях.

"Эти же российские военные пытали пленного украинца, которого после жестокого избиения держали в подвале несколько дней без еды и воды. Мы установили личности этих двух россиян", - рассказала она

По данным расследователей ими были Александр "Металл" Васильев (слева) и Алексей "Шмель" Булгаков (справа). Один майор, другой капитан. 15-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада. Оба родом из Самары.

radiosvoboda.org

Сегодня украинские правоохранители официально объявили "палачам из Богдановки" Васильеву и Булгакову подозрение в "нарушении законов и обычаев войны", сообщила журналистка.

Отметим, что после освобождения Бучи, Гостомеля, Ирпеня и других украинских населенных пунктов от россиян открылись страшные зверства, которые совершали там российские захватчики за время оккупации. Там обнаружили много тел мирных жителей, часть из которых не просто убили, а замучили. Дома и прочая инфраструктура вокруг просто разрушены.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине создадут Книгу палачей, в которой будут зафиксированы все российские оккупанты, которые совершали военные преступления против украинцев.

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