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Педофилам-логопедам из Одесской области грозит пожизненное: всплыли новые детали резонансного дела

26 мая 2021, 13:22
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Жительница Одесской области подбирала и склоняла детей к сексуальным играм со своим 57-летним мужем. Теперь супругам грозит тюрьма.

Педофилам-логопедам из Одесской области грозит пожизненное / Нацполиция

Пожизненное заключение грозит супругам из Одесской области за насилие над чужими детьми. Правоохранители подозревают, что 53-летняя женщина-логопед склоняла малышей к сексуальным играм со своим мужем околопенсионного возраста. А тот якобы снимал все на камеру.

В прокуратуре говорят о двух доказанных эпизода по 3-летней и 4-летнего ребенка. Однако родители других воспитанников подозреваемого пришли в суд, чтобы защитить женщину, говорится в сюжете ТСН.

Татьяна Полова, ребенок которой два года ходит на дополнительные занятия к задержанной, в то, что логопед совершала в отношении малолетних сексуальное насилие, не верит.

"Я разговаривала с сыном, но он даже не понимает, о чем я. Это неправда, просто клевета. А насчет мужа, то он и не присутствовал на занятиях", — подчеркнула женщина.

Поддержала женщину и другая мама Валентина Негру. "Мой ребенок сам узнал об этой истории и сказал, что такого быть не может", - сказала она.

Отметим, обвиняемая в сексуальном насилии раньше работала в детском саду, а в последние годы занимается с малышами как логопед и помогает им делать домашние задания. Детей к ней приводили десятки семей. Однако сейчас женщину подозревают в насилии над братом и сестрой, которым 3 и 4 года. Правоохранители уверяют в наличии всех доказательств.

Женщина подбирала и склоняла детей к сексуальным играм со своим 57-летним мужем / Нацполиция

"Женщина подбирала и склоняла детей к сексуальным играм со своим 57-летним мужем. Все это он снимал на камеру мобильного телефона. Правоохранители собрали доказательную базу развращения", — рассказывает пресс-секретарь департамента внутренней безопасности НПУ Олеся Бойко.

Представитель потерпевшей семьи Петр Шерстюк считает собранные правоохранителями доказательства "достаточными" для продолжения досудебного расследования.

Несмотря на слова полиции, односельчане все равно собираются в суд, чтобы поддержать супругов. Утверждают, если женщину отправят под домашний арест, — снова поведут к ней детей. Родители отмечают, что детей оставляют с логопедом один на один, однако иногда 57-летний муж педагога, который занимается строительством, все же приходит на уроки.

Прокуроры требовали взять супругов под стражу. На заседание, где выбирали меру пресечения, подозреваемая пришла одна. Все обвинения она отвергает.

"Я ни в чем не виновата, нас просто оклеветали. Цель этой клеветы мне неизвестна. Мне скрывать нечего. Откуда у детей такие фантазии, если ничего не было...", - сказала она.

Поскольку дело касается детей, заседание проходило за закрытыми дверями. Подозреваемую отправили в СИЗО на два месяца, а суд над ее мужем перенесли на конец недели.

Семья логопедов-педофилов из Одесской области – о чем сообщалось ранее:

  • В Одесской области супруги под видом уроков у логопеда совершали сексуальное насилие над детьми дошкольного возраста. Более того, они снимали свои извращения на видео.
  • По информации полиции, в Беляевском районе 53-летняя женщина организовала частные уроки своего супруга, психолога-логопеда, по подготовке детей к школе. Родители приводили детей на индивидуальные занятия, оставляя их наедине с "педагогом".
  • Во время проведения обыска по месту жительства у семейства педофилов изъяли компьютерную технику, носители информации и мобильные телефоны. Обоим супругам объявили о подозрении по статье о сексуальном насилии. Теперь им грозит лишение свободы на 15 лет или пожизненно.
  • Отметим, эта история не на шутку возмутила пользователей социальных сетей. В частности, украинцы требуют "казнить уродов".

педофилы новости Одессы
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