Под Одессой женщина-логопед и ее муж-педофил развращали детей

Мужчина снимал сексуальное насилие над детьми на мобильный телефон - полиция / ГУНП в Одесской области

В Беляевском районе Одесской области супружеская пара под предлогом проведения индивидуальных занятий развращала детей. Женщина с образованием психолог-логопед подбирала детей, чтобы склонять их к сексуальным действиям со своим 57-летним мужем. Он совершал над ними сексуальное насилие и снимал такие действия на телефон. Чтобы дети никому не рассказали, женщина использовала методы психологического давления. Обоим грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение под стражей.

Как сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области, правоохранителям удалось разоблачить мужчину и женщину в совершении тяжкого преступления. 53-летняя женщина в качестве психолога-логопеда проводила занятия по подготовке детей к школе. Родители приводили к ней детей и оставляли наедине с "преподавателем". Выяснилось, что образовательная деятельность была прикрытием: женщина занималась подбором детей для своего 57-летнего мужа, склоняя их к участию с ним в сексуальных действиях.

Женщина запугивала детей, чтобы они не рассказали о сексуальном насилии родителям / ГУНП в Одесской области

Отмечается, что пользуясь беспомощностью детей, он совершал над ними сексуальное насилие и снимал все это на смартфон. Женщина запугивала детей, чтобы они не рассказали о насилии родителям.

Правоохранителям удалось собрать доказательства о развращении двух детей – 2015 и 2017 года рождения. В ходе мероприятий по обыску у них были изъяты компьютерная техника, носители информации и мобильные телефоны.

Женщина запугивала детей, чтобы они не рассказали о сексуальном насилии родителям / ГУНП в Одесской области

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