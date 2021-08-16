Под Одессой мужчина посреди улицы набросился на 7-летнюю девочку и зверски издевался

Мужчина набросился и хотел изнасиловать ребенка / Нацполиция

В Одесской области ранее судимый 23-летний мужчина увидел ребенка на улице в полдень недалеко от ее дома набросился и пытался изнасиловать 7-летнюю девочку.

Как сообщили в полиции Одесской области, злоумышленник затащил девочку в заброшенное здание, там ударил стеклянной бутылкой по голове и порезал ей руку, чтобы запугать и присмирить, и начал раздевать.

Ребенок очень сильно кричал и это услышала прохожая. Женщина забрала ее от правонарушителя и позвала односельчан.

Мужчину сразу задержали на месте.

"В рамках уголовного производства, начатого по факту покушения на изнасилование, назначено ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическую, которая определит вменяемость подозреваемого", - говорится в сообщении.

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После получения заключения судебно-медицинской экспертизы будет приниматься процессуальное решение и по телесных повреждениях, причиненных девочке.

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