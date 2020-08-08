Под Одессой в порту Южный обнаружили тысячи тонн аммиачной селитры

В порту Южный хранится 9,6 тысячи тонн аммиачной селитры / Фото: Facebook/Администрация морского порта Южный

В Одесской области в морском порту Южный обнаружили 9,6 тысячи тонн аммиачной селитры, хранение которой вызывает опасения после масштабного взрыва в Бейруте.

"Всего в порту Южный, согласно всем нормам и стандартам, сохраняется аммиачная селитра объемом 9600 тонн на причалах №1,2. Аммиачная селитра является фасованной в биг-бегах. В таком случае она не является взрывоопасной, что гарантирует соблюдение всех технологических требований. Перегрузка такого груза осуществляется в соответствии с общемировыми международными морскими правилами перевозки опасных грузов", - сказано в сообщении украинского морского порта Южный в Facebook.

Администрация уверяет, что опасность представляет перегрузки аммиачной селитры навалом. Однако такой способ перевалки в порту Южный никогда не применялся.

Сотрудники порта заявили, что их деятельность прозрачная и все перевозки осуществляются в рамках закона. Они отметили, что готовы дать любую информацию СМИ по данному проблемному вопросу.

Как ранее сообщалось, бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что в порту в Николаеве может храниться больше селитры (нитрат аммония), чем взорвалось в столице и в крупнейшем городе Ливана – Бейрут.

Позже руководство заверило, что опасный груз вывезли еще в начале 2019 года.

Напомним, взрыв в Бейруте произошел 4 августа, было разрушено много зданий, известно о гибели более 130 человек, есть тысячи пострадавших. По предварительным сведениям, в порту во время сварочных работ взорвалась селитра. СМИ узнали, что на одном из складов порта находилось 2 тысячи 700 тонн конфискованной селитры.