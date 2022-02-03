Похитила 74-летнюю бабушку, чтобы завладеть ее трехкомнатной квартирой: в Харькове задержали женщину

Женщина вывезла пенсионерку из жилья и начала собирать документы, чтобы готовить квартиру на продажу, рассказали в полиции.
В Харькове сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая вывезла 74-летнюю пенсионерку из ее 3-комнатной квартиры и собирала документы для продажи недвижимости с целью завладения собственностью. Полиция разыскала и бабушку, и злоумышленницу. Женщине грозит до 8 лет лишений свободы.
Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области, 53-летняя женщина установила доверительные отношения с 74-летней пенсионеркой, после чего увезла бабушку с ее же трехкомнатной квартиры, и начала подготовку документов с целью завладения недвижимостью.Читайте также"Там деньги на лечение от рака": в Черкассах в "Ощадбанке" пенсионерке не хотели отдавать "зажеванную" карточку
Родственники пенсионерки, с которыми бабушка не общается, заявили в полицию о том, что кто-то собирается лишить владелицу ее жилья. Правоохранителям удалось разыскать злоумышленницу и пропавшую бабушку.
"2 февраля во время осуществления оперативных мероприятий полицейские установили личность злоумышленницы, а также место, где она незаконно скрывала пенсионерку. Сейчас 53-летняя женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении ей о подозрении по ч. 2 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и по ч. 3 статьи 190 (мошенничество) УКУ", - сказали в полиции.
Подчеркивается, что теперь женщине грозит лишение свободы сроком до 8 лет.
Читайте:
- Отказали в госпитализации и кислородном концентраторе: в Одессе страшной смертью умерла пенсионерка
- В Харькове пенсионерка упала в магазине и разбила голову: немая реакция продавщицы шокировала сеть
- В Киеве хам-маршрутчик отказался бесплатно везти пенсионерку и выбросил в окно ее удостоверение
- На Прикарпатье неадекват пробрался в квартиру пенсионерки и жестоко изнасиловал ее
- Нашли без белья в сарае: в Черновцах мужчина жестоко изнасиловал и перерезал горло пенсионерке