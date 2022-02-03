Похитила 74-летнюю бабушку, чтобы завладеть ее трехкомнатной квартирой: в Харькове задержали женщину

Правоохранители нашли бабушку, которую похитила злоумышленница / Полиция Харьковской области

В Харькове сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая вывезла 74-летнюю пенсионерку из ее 3-комнатной квартиры и собирала документы для продажи недвижимости с целью завладения собственностью. Полиция разыскала и бабушку, и злоумышленницу. Женщине грозит до 8 лет лишений свободы.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области, 53-летняя женщина установила доверительные отношения с 74-летней пенсионеркой, после чего увезла бабушку с ее же трехкомнатной квартиры, и начала подготовку документов с целью завладения недвижимостью.Читайте также"Там деньги на лечение от рака": в Черкассах в "Ощадбанке" пенсионерке не хотели отдавать "зажеванную" карточку

В Харькове похитили бабушку и пытались завладеть ее квартирой / Полиция Харьковской области

В Харькове похитили бабушку и пытались завладеть ее квартирой / Полиция Харьковской области

Родственники пенсионерки, с которыми бабушка не общается, заявили в полицию о том, что кто-то собирается лишить владелицу ее жилья. Правоохранителям удалось разыскать злоумышленницу и пропавшую бабушку.

"2 февраля во время осуществления оперативных мероприятий полицейские установили личность злоумышленницы, а также место, где она незаконно скрывала пенсионерку. Сейчас 53-летняя женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении ей о подозрении по ч. 2 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и по ч. 3 статьи 190 (мошенничество) УКУ", - сказали в полиции.

Подчеркивается, что теперь женщине грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

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