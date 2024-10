"Ползучее" наступление РФ не останавливается: захвачены еще два населенных пункта

Главное в материале:

В Донецкой области российские оккупанты не прекращают свое продвижение. Армии РФ удалось захватить два населенных пункта в регионе.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

По их данным, российские агрессоры оккупировали Богоявленку и Новоукраинку.

В то же время, как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), темпы наступления российских войск несколько возросли за последние недели, но этого недостаточно, чтобы считать, что война вышла из стадии позиционного противостояния.

Некоторые западные СМИ вводят в заблуждение свою аудиторию, сравнивая нынешние темпы с первыми месяцами войны или наступлением в сентябре 2024 года.

Аналитики напоминают, что в марте 2024 года российские силы продвигались со скоростью 1265 квадратных километров в день, что в 90 раз больше, чем сегодняшние 14 квадратных километров ежедневно.

Эксперты отмечают, что хотя войска РФ медленно продвигаются вперед, это не сравнить с началом вторжения, когда были захвачены значительные территории.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.