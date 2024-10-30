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"Ползучее" наступление РФ не останавливается: захвачены еще два населенных пункта

Даяна Швец
30 октября 2024, 09:11обновлено 30 октября, 09:43
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За последние недели темпы наступления российских войск несколько возросли.
ВСУ, карта
РФ продолжает наступление на Донбассе / Коллаж: Главред, фото: DeepState, фото: Генштаб ВСУ

Главное в материале:

  • В DeepState сообщили о новой оккупации РФ
  • ISW проанализировали темпы наступления врага

В Донецкой области российские оккупанты не прекращают свое продвижение. Армии РФ удалось захватить два населенных пункта в регионе.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

видео дня

По их данным, российские агрессоры оккупировали Богоявленку и Новоукраинку.

"Враг также продвинулся в Селидово и Ясной Поляне", - сообщают аналитики.

Что такое DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

В то же время, как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), темпы наступления российских войск несколько возросли за последние недели, но этого недостаточно, чтобы считать, что война вышла из стадии позиционного противостояния.

Некоторые западные СМИ вводят в заблуждение свою аудиторию, сравнивая нынешние темпы с первыми месяцами войны или наступлением в сентябре 2024 года.

Аналитики напоминают, что в марте 2024 года российские силы продвигались со скоростью 1265 квадратных километров в день, что в 90 раз больше, чем сегодняшние 14 квадратных километров ежедневно.

Эксперты отмечают, что хотя войска РФ медленно продвигаются вперед, это не сравнить с началом вторжения, когда были захвачены значительные территории.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Захват Угледара и движение на отдельных участках фронта демонстрируют локальные успехи, но не свидетельствуют об общем ускорении наступления, поскольку большая часть линии фронта остается неизменной.

Специалисты считают, что командование РФ приказало увеличить темпы наступления, чтобы захватить больше территорий до наступления ухудшения погоды.

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, Главред сообщал, что у врага начался бунт и массовые отказы наступать. Из-за этого в Запорожской области военная полиция РФ задержала несколько взводов российских оккупационных войск.

Как рассказал Юрий Федоренко, РФ выбрала новую цель на Харьковщине. Однако Силы обороны достаточно активно противодействуют, влияют на врага благодаря объединенному огневому воздействию и беспилотным системам, а также выбивают врага с позиций.

В то же время в ВСУ оценили опасность для Херсонщины. Оккупанты всячески пытаются форсировать Днепр и создать плацдарм на правом берегу реки, чтобы угрожать населенным пунктам.

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