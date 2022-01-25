Повредил внутренние органы: в Сумской области мужчина до смерти жестоко изнасиловал женщину

Извращенец повредил женщине внутренние органы, и она умерла в постели.
В Сумской области мужчина жестоко расправился с женщиной и изнасиловал ее.
Как сообщает прокуратура Сумской области, было направлено в суд обвинительный акт в отношении 45-летнего жителя Кролевца, обвиняемого в изнасиловании знакомой и неоказании ей помощи.
Детали трагедии
Событие произошло 23 ноября 2021 года в городе Кролевец.
45-летний мужчина пригласил к себе в квартиру свою 53-летнюю знакомую. Они вместе употребляли алкоголь, после чего, воспользовавшись беспомощным состоянием женщины, мужчина изнасиловал ее с использованием постороннего предмета.
Извращенец повредил женщине внутренние органы, и она умерла в постели, а мужчина, наблюдая за этим, не вызвал ей скорую помощь.
Что грозит преступнику
"Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 5 ст. 152 (совершение действий сексуального характера, связанных с проникновением в тело другого лица с использованием другого предмета, без добровольного согласия потерпевшего лица, повлекших тяжкие последствия) и ч. 3 ст. 135 ( оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии) УК Украины. За совершенное ему грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы", — рассказали в прокуратуре.
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