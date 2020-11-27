Пойдет ли Зеленский на второй срок: в ОП рассказали о планах

Одного срока мало, чтобы "отстроить" Украину, заявил Кирилл Тимошенко.
Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на второй срок. Такое развитие событий не исключил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Об этом он сказал в интервью изданию Гордон.
Тимошенко отметил, что одного срока мало, чтобы "отстроить" Украину.
"Если у президента будет такое решение, он его озвучит. Да, на пресс-конференции президент действительно сказал, что одного срока мало в силу объективных причин, а не из-за того, что он решил или не решил идти на второй срок", – сказал он.
По словам Тимошенко, пока в ОП не обсуждали второй срок Зеленского.
"Действительно, для того, чтобы отстроить страну, один срок – это небольшой период, потому что его объективно не хватает. Мы это не обсуждаем, потому что нам, честно говоря, на обсуждение второго срока и какие будут президентские выборы, нет времени сейчас", – добавил он.
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Напомним:
- Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что Владимир Зеленский уйдет с поста главы государства, если посчитает нужным. Однако сейчас нет такой ситуации, которая заставила бы Зеленского принять такое решение.
- 20 мая сам президент Владимир Зеленский намекнул, что может не уйти с поста после завершения первого президентского срока. Чтобы изменить страну, не хватит одного президентского срока, сказал тогда Зеленский во время пресс-конференции.
Справка. Владимир Зеленский – украинский актер, продюсер, политик и государственный деятель. Бывший руководитель и актер студии Квартал-95.
В первом туре президентских выборов 2019 года Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей.
Во втором туре за него проголосовали 73,22% украинцев, принимавших участие в голосовании.
Официально стал президентом Украины 20 мая 2019 года.
Главными приоритетами своей политики на посту главы государства Владимир Зеленский называл прекращение российско-украинского конфликта на Донбассе и возвращение аннексированного Крыма и оккупированных ОРДЛО.