Пойдет ли Зеленский на второй срок: в ОП рассказали о планах

Пока что в ОП не обсуждали второй срок Зеленского / Фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на второй срок. Такое развитие событий не исключил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Об этом он сказал в интервью изданию Гордон.

Тимошенко отметил, что одного срока мало, чтобы "отстроить" Украину.

"Если у президента будет такое решение, он его озвучит. Да, на пресс-конференции президент действительно сказал, что одного срока мало в силу объективных причин, а не из-за того, что он решил или не решил идти на второй срок", – сказал он.

По словам Тимошенко, пока в ОП не обсуждали второй срок Зеленского.

"Действительно, для того, чтобы отстроить страну, один срок – это небольшой период, потому что его объективно не хватает. Мы это не обсуждаем, потому что нам, честно говоря, на обсуждение второго срока и какие будут президентские выборы, нет времени сейчас", – добавил он.

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Напомним:

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что Владимир Зеленский уйдет с поста главы государства, если посчитает нужным. Однако сейчас нет такой ситуации, которая заставила бы Зеленского принять такое решение.

20 мая сам президент Владимир Зеленский намекнул, что может не уйти с поста после завершения первого президентского срока. Чтобы изменить страну, не хватит одного президентского срока, сказал тогда Зеленский во время пресс-конференции.

Справка. Владимир Зеленский – украинский актер, продюсер, политик и государственный деятель. Бывший руководитель и актер студии Квартал-95.

В первом туре президентских выборов 2019 года Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей.

Во втором туре за него проголосовали 73,22% украинцев, принимавших участие в голосовании.

Официально стал президентом Украины 20 мая 2019 года.

Главными приоритетами своей политики на посту главы государства Владимир Зеленский называл прекращение российско-украинского конфликта на Донбассе и возвращение аннексированного Крыма и оккупированных ОРДЛО.