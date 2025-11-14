Правительство выделило 936 миллионов грн громадам: на что пойдут деньги

О чем речь:
- Правительство выделит почти миллиард дополнительных гривен для прифронтовых регионов
- Средства распределят между областными и территориальными общинами
- Потратить их можно на укрытие, восстановление и защиту критической инфраструктуры
Правительство выделит 936 миллионов гривен в качестве дополнительной дотации для местных бюджетов в регионах, где продолжаются или могут начаться боевые действия.
Средства распределят между областными и территориальными общинами. Использовать их можно на укрытие, восстановление критической инфраструктуры, приобретение техники для местных коммунальных служб. Об этом сообщает Министерство развития общин и территории Украины.
В частности, 360 миллионов направят в бюджеты девяти областей:
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Запорожская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Черниговская область.
Еще 576,6 миллионов получат 93 громады, которые расположены на территориях активного или вероятного ведения боевых действий.
"Страна-агрессор пытается прицельно уничтожать объекты критической инфраструктуры, логистику и гражданские объекты. Россия продолжает практику постоянных обстрелов, в частности прифронтовых территорий. Поэтому мы и в дальнейшем будем максимально помогать тем, кто живет и работает в условиях постоянной опасности", - отметил Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины и глава Министерства развития общин и территорий Украины.
Средства, направленные на поддержку прифронтовых регионов, могут быть использованы на важнейшие для защиты и функционирования потребности:
- Строительство или обустройство укрытий;
- Неотложные аварийно-восстановительные работы;
- Строительные материалы для восстановления поврежденных объектов;
- Ремонт сетей тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, отопления и электрических сетей;
- Защита объектов критической инфраструктуры и тому подобное.
Бюджет-2025 - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, правительство одобрило проект Госбюджета на 2025 год ко второму чтению. Приоритеты остались неизменными - оборона, обороноспособность и безопасность Украины. На эти цели выделят 2 трлн 225 млрд грн, а все средства украинских налогоплательщиков пойдут исключительно на обеспечение Сил безопасности и обороны, на изготовление и закупку нового оружия, дронов и техники.
Кроме того, в 2026 году в Украине минимальная заработная плата увеличится на 688 гривен и составит 8688 гривен. По данным официальной статистики, минимальную заработную плату в Украине получает около 1,5 миллиона человек.
Ранее сообщалось, что в Украине планируют сократить бюджет на социальные расходы. Сейчас выплаты для внутренне перемещенных лиц менять не планируют, ведь все ключевые нововведения уже были проведены.
Об источнике: Министерство развития общин и территорий Украины (Минразвития)
Министерство развития общин и территорий Украины (Минразвития) - действующее министерство Украины, центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Правопреемник Министерства инфраструктуры Украины, которое Постановлением Кабинета Министров Украины от 2 декабря 2022 года № 1343 было переименовано в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, и к нему было присоединено Министерство развития общин и территорий Украины. Именуемое "министерством восстановления" как упрощенное название с середины декабря 2022 года[5][6] по сентябрь 2024 года, пишет Википедия.
