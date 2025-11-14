Правительство выделило 936 миллионов грн громадам: на что пойдут деньги

В частности, средства направят на ремонт разрушений в результате российских обстрелов.

https://glavred.info/ukraine/pravitelstvo-vydelilo-936-millionov-grn-gromadam-na-chto-poydut-dengi-10715426.html Ссылка скопирована

Правительство выделило 936 миллионов грн прифронтовым громадам / Коллаж: Главред, фото: Мингромад, ГСЧС

О чем речь:

Правительство выделит почти миллиард дополнительных гривен для прифронтовых регионов

Средства распределят между областными и территориальными общинами

Потратить их можно на укрытие, восстановление и защиту критической инфраструктуры

Правительство выделит 936 миллионов гривен в качестве дополнительной дотации для местных бюджетов в регионах, где продолжаются или могут начаться боевые действия.

Средства распределят между областными и территориальными общинами. Использовать их можно на укрытие, восстановление критической инфраструктуры, приобретение техники для местных коммунальных служб. Об этом сообщает Министерство развития общин и территории Украины.

видео дня

В частности, 360 миллионов направят в бюджеты девяти областей:

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Николаевская;

Одесская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черниговская область.

Еще 576,6 миллионов получат 93 громады, которые расположены на территориях активного или вероятного ведения боевых действий.

"Страна-агрессор пытается прицельно уничтожать объекты критической инфраструктуры, логистику и гражданские объекты. Россия продолжает практику постоянных обстрелов, в частности прифронтовых территорий. Поэтому мы и в дальнейшем будем максимально помогать тем, кто живет и работает в условиях постоянной опасности", - отметил Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины и глава Министерства развития общин и территорий Украины.

Средства, направленные на поддержку прифронтовых регионов, могут быть использованы на важнейшие для защиты и функционирования потребности:

Строительство или обустройство укрытий;

Неотложные аварийно-восстановительные работы;

Строительные материалы для восстановления поврежденных объектов;

Ремонт сетей тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, отопления и электрических сетей;

Защита объектов критической инфраструктуры и тому подобное.

Бюджет-2025 - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, правительство одобрило проект Госбюджета на 2025 год ко второму чтению. Приоритеты остались неизменными - оборона, обороноспособность и безопасность Украины. На эти цели выделят 2 трлн 225 млрд грн, а все средства украинских налогоплательщиков пойдут исключительно на обеспечение Сил безопасности и обороны, на изготовление и закупку нового оружия, дронов и техники.

Кроме того, в 2026 году в Украине минимальная заработная плата увеличится на 688 гривен и составит 8688 гривен. По данным официальной статистики, минимальную заработную плату в Украине получает около 1,5 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют сократить бюджет на социальные расходы. Сейчас выплаты для внутренне перемещенных лиц менять не планируют, ведь все ключевые нововведения уже были проведены.

Читайте также:

Об источнике: Министерство развития общин и территорий Украины (Минразвития) Министерство развития общин и территорий Украины (Минразвития) - действующее министерство Украины, центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Правопреемник Министерства инфраструктуры Украины, которое Постановлением Кабинета Министров Украины от 2 декабря 2022 года № 1343 было переименовано в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, и к нему было присоединено Министерство развития общин и территорий Украины. Именуемое "министерством восстановления" как упрощенное название с середины декабря 2022 года[5][6] по сентябрь 2024 года, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред