РФ ударила по магазину, в котором были люди: в Харькове много пострадавших

Среди пострадавших в результате удара по Харькову есть ребенок.

Россияне ударили по Харькову / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

РФ ударила по Харькову беспилотником

Удар был по мебельному магазину, где были люди

В результате атаки есть пострадавшие

Российские оккупанты атаковали Харьков ударным дроном. Враг ударил прямо по магазину, в котором были люди. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Он отметил, что удар был по мебельному магазину в Киевском районе Харькова. Известно, что в результате атаки пострадали по меньшей мере 6 человек.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что дрон ударил по крыше магазина. Среди пострадавших есть 17-летняя девушка.

"Пострадавшие в результате вражеского удара в Киевском районе Харькова находятся под наблюдением медиков в больнице. Все - в среднем состоянии тяжести. Пострадавшим оказывается высококвалифицированная медицинская помощь", - написал Синегубов.

Спасатели добавили, что в результате атаки повреждены металлическая кровля здания и мебель в магазине. У пострадавших осколочные ранения, их госпитализировали.

"Пожара не было. Спасатели разрезали поврежденные конструкции металлической кровли. Психологи ГСЧС оказывали помощь людям", - говорится в сообщении.

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как сообщал Главред, 6 августа враг атаковал газовую инфраструктуру в Одесской области - было отключено 2,5 тыс. абонентов. Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения газовой инфраструктуры в Измаильском районе.

В ночь на 8 августа армия РФ атаковала дронами Киевскую область - возникли пожары, пострадали женщины. В результате вражеской атаки возникли пожары в частном секторе. Есть поврежденные дома.

Напомним, ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал, как "воздушное перемирие" может стать капканом для Украины. Украина усиливает удары по логистике и транспортным объектам России, чтобы усложнить врагу поставки и перемещения.

