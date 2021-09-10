Родила от насильника: на Ровенщине педофил надругался над 12-летней падчерицей

Суд решил, что наказанием для насильника станут 8 лет в колонии.
В Костополе Ровенской области завершился суд над педофилом. Мужчина еще в 2019 году изнасиловал малолетнюю девочку — дочку своей знакомой.
Девочке на тот момент было 12 лет, сообщила прокуратура области.
Пока длились следствие и суд, потерпевшая выносила и родила от насильника ребенка. Юная мать подала гражданский иск о возмещении ей морального вреда. Суд постановил взыскать с обвиняемого 100 тысяч гривен.
Кроме того, наказанием для насильника станут 8 лет в колонии. Мужчина признан виновным по ч. 4 ст. 152 УК Украины (изнасилование малолетней).
Приговор в силу еще не вступил, каждая из сторон может подать апелляцию.
Что известно об осужденном извращенце
43-летний Василий заявил в зале суда, что готов воспитывать ребенка от падчерицы, сообщают Чрезвычайные новости.
Мужчина силой принуждал к интиму школьницу. Полиция установила, что отчим-педофил насиловал девочку по меньшей мере дважды, а затем угрожал.
Сожительница мужчины ничего не замечала, пока ее дочь была на седьмом месяце беременности.
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Напомним, ранее стали известны подробности скандала в детском лагере в Бердянске Запорожской области, где вожатого обвинили в развращении 10-летней девочки.
Извращенец рано утром проник в комнату, в которой спали четыре девочки. Решив, что дети крепко спят, парень подошел к одной из девочек и снял с нее трусики. После чего начал прикасаться к половым органам школьницы, снимая при этом процесс на смартфон.