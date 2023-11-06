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Россияне могут сбежать сами: эксперт сообщил о слабом месте в обороне врага

Юрий Берендий
6 ноября 2023, 18:33
Россияне не смогут долго удерживать территории на левом берегу Херсонщины из-за проблем с логистикой и обстрелов со стороны Сил обороны Украины.
Россияне могут сбежать сами: эксперт сообщил о слабом месте в обороне врага
Эксперт сообщил о слабом месте в обороне врага / Коллаж Главред, фото: командование Объединенных сил ВСУ, скриншот из видео 31 отдельной механизированной бригады ВСУ

Российским войскам сложно обеспечивать логистику и снабжение ресурсов их группировкам на левом берегу Херсонской области из-за постоянных обстрелов от украинских Вооруженных сил по трем ключевым маршрутам. Об этом сегодня в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный эксперт, полковник запаса Службы безопасности Украины Михаил Притула.

"Там у них самая слабая логистика, большие проблемы с поставками. По сути, там было три пути — Джанкой, Перекоп и сухопутный коридор с юга Запорожской области. Но видим, что все они находятся под обстрелами Вооруженных сил Украины и поставки крайне затруднены", — сказал он.

Военный аналитик пояснил, что для сохранения позиций российских войск на левом берегу Херсонской области есть необходимость постоянного и систематического поступления значительных объемов ресурсов.

видео дня

"Их истощение на юге Херсонской области приведет к тому, что они будут вынуждены либо покинуть местность, либо ВСУ смогут более свободно там действовать", — говорит Притула.

Также, он отметил, что вдобавок ко всему, проблемы с поставками возникают из-за того, что раньше логистика осуществлялась через Антоновский мост с северного берега, но этот мост сейчас заблокирован.

"Там сейчас плацдарм ВСУ, естественно, что наводятся понтонные переправы и таким образом, украинская армия будет иметь там успех в продвижении на юг. Но, конечно, основной удар Украина наносит на юге Запорожской области, чтобы перебить сухопутный коридор в Крым, тогда территория полуострова окажется практически полностью под обстрелами", — подытожил Михаил Притула.

Кто такой Михаил Притула

Михаил Притула - военный эксперт, полковник запаса Службы безопасности Украины в отставке. Бывший президент Фонда Право народа.

Операции ВСУ на левом берегу Херсонщины

Напомним, как ранее сообщал Главред, как указано в последнем отчете Института изучения войны, Вооруженные силы Украины продолжают проводить наступательные операции и достигли подтвержденных успехов на левом берегу Херсонской области в день.

В то же время, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что осенью прошлого года российские оккупанты решили сбежать из Херсона и правого берега Днепра, поскольку боялись окружения города.

Также, Бен Ходжес, бывший командующий Вооруженными силами США в Европе, разъяснил свое мнение относительно того, почему, по его мнению, украинские войска не зашли в Крым летом 2023 года.

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