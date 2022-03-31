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Российский оккупант обворовывал дома украинцев и вывозил золото с валютой: что о нем известно

31 марта 2022, 17:45

Все награбленное имущество украинцев они загружают в танки.

Оккупанты воруют деньги и золото / соцсети

Российские оккупанты приехали в Украину уничтожать и грабить население. Как признаются сами оккупанты, в перехваченных СБУ разговорах, они грабят дома украинцев и вывозят практически все – от кухонной техники до драгоценностей и украшений.

А вот все имущество украинцев они загружают в танки. Имя одного из таких мародеров сообщили украинские защитники.

Как рассказал боец территориальной обороны, он вместе с курсантами-разведчиками после уничтожения танка, обнаружил краденые ювелирные украшения, валюту и документы на имя Дениса Цибенко.

Вражеский танк уничтожили с помощью противотанкового ракетного комплекса Javelin. После попадания стало известно, что там был десантник.

При нем обнаружили много золотых украшений, валюту – все явно украденное у украинцев. Документы – на имя Дениса Цибенко из поселка Соловьи Псковского района.

Как сообщает издание Obozrevatel, судя по данным Цибенко из его страниц в социальных сетях, он родился 6 августа 1994 года. Окончил Псковский университет со степенью бакалавр по направлению менеджмента. Проживал в Опочке Псковской области. Был женат.

Был военнослужащим 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гв. ДШВ ВДВ РФ.

И судя по фотографиям – этот человек обокрал не одну украинскую семью. При нем было очень много золотых и ювелирных украшений, деньги в разной валюте.

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