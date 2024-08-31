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"Сильный шаг": Зеленский назвал Западу способ, как заставить РФ закончить войну

Руслана Заклинская
31 августа 2024, 21:52
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Президент Украины обратился к США, Британии, Франции и Германии с просьбой о дальнобойном оружии.
'Сильный шаг': Зеленский назвал Западу способ, как заставить РФ закончить войну
Зеленский обратился к Западу с важной просьбой / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Украине необходимы разрешения на дальнобойность и поставки дальнобойных снарядов и ракет для защиты страны. Полная защита украинского неба от российских КАБов - это стратегический шаг, который приблизит завершение войны и справедливый мир. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Очистить украинское небо от российских управляемых авиабомб - это сильный шаг, чтобы заставить Россию искать окончания войны и справедливого мира. Украинские представители дали всю необходимую информацию, все необходимые детали нашим партнерам", - сказал глава государства.

Зеленский обратился к Соединенным Штатам, Великобритании, Франции и Германии с просьбой предоставить Украине возможности для дальнобойности. Он подчеркнул, что откладывать принятие таких критически важных решений нельзя.

видео дня

"Нам нужны возможности и разрешения на дальнобойность, и ваши дальнобойные снаряды и ракеты. Нельзя откладывать жизненно важные решения - именно то, что может наиболее правильно повлиять на события", - отметил президент.

Зеленский также напомнил о достигнутых договоренностях с партнерами по поставкам систем ПВО и ракет к ним. По его словам, важно как можно быстрее все реализовать.

"Мы работаем в эти дни еще активнее ради именно таких новостей - о дополнительных системах ПВО", - добавил президент.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, 30 августа в Харькове прогремела серия взрывов. Российские оккупанты нанесли удары КАБами по гражданской инфраструктуре, попали в 12-ти этажный дом. В результате вражеского удара погибли шесть человек, среди которых девочка 14 лет, ее убили вблизи детской площадки. Еще 80 человек получили ранения, из них 22 детей, в том числе десятимесячный младенец.

Глава областной прокуратуры Александр Фильчаков отметил, что удары были осуществлены из населенного пункта Дубовое в Белгородской области России с помощью самолетов Су-34. Россияне использовали 5 управляемых авиационных бомб, вероятно весом 250 или 500 кг.

Кроме этого, 31 сентября враг обстрелял село Черкасская Лозовая в Харьковской области. Российские оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре, в результате чего есть жертвы и раненые.

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием

О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока нет Соединенных Штатов и Германии.

Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна позволить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты".

Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar.

Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украина получала самоходные артиллерийские установки Archer.

Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты.

Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина имеет право воевать с Россией так, как она считает нужным.

"Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целям на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, которые передают Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить им по военным объектам на территории РФ.

"Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения.

Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ.

"Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Отметим, Эстония, Литва и Латвия не передавали Украине дальнобойного оружия.

Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии.

"Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее", - говорила она.

Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие.

"Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на то, что происходит, мы на их стороне. И Канада не имеет никаких условий для поставки оружия в Украину, и поэтому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она.

Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

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