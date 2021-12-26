Скандал с замглавы МОН: чиновник оправдался после откровенного наряда своей помощницы

Кристина Тишкун и Андрей Садовой / Facebook/hromovyy.viktor

Заместитель министра образования Украины Игорь Гарбарук отреагировал на скандал, который произошел после того, как в Сети появились фото его помощницы Кристины Тишкун в откровенном наряде, которая сопровождала чиновника во время поездки во Львов.

В своем Facebook чиновник отреагировал на скандал стихотворением Редьярда Киплинга.

Он процитировал стихотворение Редьярда Киплинга "Если".

Отметим, что позднее Грабарук удалил свою запись.

Добавим, что в своих аккаунтах в соцсетях Тишкун размещает много фото откровенного содержания.

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Девушке 27 лет, по специальности она - правовед с дипломом Львовского национального университета, но живет в Киеве.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мэр Львова Андрей Садовой сфотографировался с гостями своего офиса в ходе визита заместителя министра образования.

При этом среди делегации, побывавшей в гостях у Садового, на фото заметили девушку в смелом наряде.

Брюнетка в длинном черном платье с вырезом оказалась по правую руку от Садового.