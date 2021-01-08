Скандальной шляпе с главной елки страны нашли новое пристанище

Шляпе с главной елки нашли новое применение / Facebook Игоря Добруцкого

Скандальной шляпе, которая ранее украшала главную елку страны, нашли новое применение - она будет демонтирована с Софийской площади и переедет на крышу здания на улице Дмитриевской, где находится Киевская школа экономики.

Еще во время скандала, когда шляпа была на верхушке елки, несколько компаний поддержали идею ее сохранения. Как минимум 15 организаций согласились взять сказочную шляпу к себе, пишет Сегодня.

"Первая организация, которая согласилась взять к себе шляпу и украсить ею свое здание была Kyiv School of Economics Тимофея Милованова. Сейчас они повторно обратились к нам. И мы отдаем сказочную шляпу им в аренду на три месяца. После этого шляпу отдадим в аренду другим бизнес-структурам, которые изъявили желание", – рассказал Игорь Добруцкий, президент Folk Ukraine, которая организует новогодний праздник на Софийской площади.

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Отмечается, что скандальная шляпа теперь будет приносить доход своим создателям, но стоимость аренды они не озвучивают.

"Могу сказать, что шляпа вернется к нам лишь 1 декабря этого года в Добропарк, где запланировано открытия сезона Зима за городом", – добавил Игорь Добруцкий.

Главная елка страны - о чем ранее сообщал Главред: