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Скниловская трагедия: как 19 лет живут осиротевшие дети и убитые горем родители

27 июля 2021, 13:14

27 июля 19 лет назад в Украине произошла трагедия. На львовском аэродроме упал истребитель Су-27УБ. Катастрофа произошла прямо во время авиационного шоу.

Скниловская трагедия, Скнилов 2
Самолет упал на толпу людей / УНИАН

27 июля 2002 года во время торжества 60-й годовщины 14 авиационного корпуса (14 АК) Военно-воздушных сил Украины под Львовом на Скниловском аэродроме собралось около десяти тысяч зрителей.

Цель – продемонстрировать высокий пилотаж знаменитой эскадрильи "Украинские соколы". Что должно было сделать воздушное судно МиГ-29УБ. Но из-за погодных условий этот самолет не смог вылететь в Скнилов. Его заменил другой – Су-27УБ. Однако он неожиданно врезался в дерево и начал падать прямо на людей.

Самолет, которым управляли двое опытных пилотов, полковники Владимир Топонарь и Юрий Егоров, взорвался и загорелся. Погибли 77 людей. Из них - 28 детей. Всего пострадало 250 человек. Пилоты смогли катапультироваться, оба остались живы, получив лишь незначительные повреждения.

Тот страшный день навеки врезался в память очевидцев и родственников погибших, которые рассказали о горе изданию ВВС Украина.

Раненый на аэродроме Павел Мазуренко вспоминает, что в тот страшный день он посетил авиашоу вместе со своим другом детства. Парням было 19 и 17 лет.

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Они спешили попасть на мероприятие и догоняли троллейбус. Теперь Павел каждый день думает, что лучше бы они не успели догнать общественный транспорт. Друг Павла погиб, а сам он получил тяжелые травмы.

Ребята стояли как раз у того тополя, в который и врезался самолет.

"Все произошло мгновенно. Я только сказал Сергею: "Смотри, как низко летит самолет. Нас грузили в УАЗ. Рядом был мужчина без ног. Только в тот момент я понял, какая беда случилась. Пришлось долго ждать медпомощи, так как людей было море", - рассказал мужчина.

У Павла были ожоги всего тела и травма головы. Спас его хирург Тарас Думанский из 8-ой городской больницы. А о гибели друга он узнал уже после его похорон. Сергею осколком снесло голову. Он скончался на месте.

Председатель ОО "Скнилівська трагедія" Иван Куц со слезами вспоминает о самом страшном дне в своей жизни - 28 июля 2002 года. На аэродроме погибли двое его детей - сыну Андрею - золотому медалисту было 20, дочке Зоряне - 13. "В тот день я погиб в своих детях", - говорит убитый горем отец.

Нина Махно потеряла в Скнилове сына и невестку. Говорит: "Сергей был офицером и должен был присутствовать на событии. Хотя очень не хотел. Они пошли туда с пятилетней дочкой Настей. Ребенок выжил чудом". Теперь Насте 20. Она не знала слова "папа" и "мама". Ее - круглую сироту воспитала бабушка, которая тоже считает себя осиротевшей, так как потеряла кормильца семьи.

Внучку Нина воспитывала на пособие по опекунству. Как жить девушке дальше - не представляет. Ведь помочь ей в этом мире некому.

"С того дня я не вижу радости и счастья", - говорит женщина.

Борислав Леськив, который на то время работал редактор в местном издании, одним из первых увидел страшные кадры трагедии.

"Этот страшный фильм не останавливался. Время в городе, как будто остановилось. Спустя несколько дней у морга произошло жуткое зрелище. Толпы людей ждали тела своих родственников, которых выносили по очереди. Потом приехал КамАЗ, полон неидентифицированных останков. Был массовый плачь. Люди в белых халатах носили что-то окровавленное".

Списки погибших собирали на протяжении длительного времени. Следователи требовали непонятных доказательств о родственников погибших, что те действительно там были. На слово не верили. Особенно ситуация обострилась, когда дело пришло к материальной помощи. Факт смерти из-за авиакатастрофы доказать было очень сложно.

Несмотря на масштаб трагедии, родственники погибших не получили статуса потерпевших и не вправе рассчитывать на помощь государства, кроме как одноразовой ежегодной компенсации с городского бюджета.

В горсовете Львова утверждают, что ежегодно 43 члена семей погибших получают 2000 гривен.

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