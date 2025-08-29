Сможет ли Украина вернуть оккупированные РФ земли: неожиданный прогноз

На сегодня Украине не хватает людей даже для того, чтобы отстоять линию фронта, напомнил Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко прокомментировал варианты окончания войны / Главред, 95 отдельная десантно-штурмовая бригада

Важное из заявлений Фесенко:

Вопрос "отвоевания" оккупированных РФ территорий зависит, прежде всего, от самих украинцев

На сегодня Украине не хватает людей даже для того, чтобы отстоять линию фронта

Политолог, глава правления центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко прокомментировал вопрос о том, способна ли Украина не только эффективно обороняться, но и возвращать захваченное Россией при поддержке союзников.

"По оружию у нас нет критической зависимости от США. Также в прошлом году полгода мы не получали американское оружие, но катастрофы не случилось. Это, к сожалению, ухудшило наши позиции по артиллерии, снарядам и т.д. Сейчас на линии фронта главная ударная сила в прямом и переносном смыслах – это боевые дроны, которые на 90% мы производим сами. В этом есть поддержка наших партнеров по компонентам, отдельным технологиям и финансам, но нет зависимости от США. Более того, американцы сейчас готовы к совместному производству", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт отметил важность поддержки партнеров, прежде всего, финансовой, однако не менее важны поставки оружия, особенно систем ПВО и ракет для них.

По его мнению, вопрос о том, способна ли Украина "отвоевать" оккупированные РФ земли, зависит прежде всего, от самих украинцев.

"Чтобы отвоевывать, нужны люди на фронте. А нам сейчас людей на фронте не хватает даже для того, чтобы отстаивать то, что мы контролируем. Недавняя история возле Доброполья это, к сожалению, показала. И это не единственный пример. Наша главная проблема в том, что не хватает людей на фронте, а не в наших союзниках, не в поддержке США и Европы. К сожалению, это наша внутренняя проблема", - считает собеседник.

Он отмечает, что на сегодня Украине не хватает людей для того, чтобы отстоять линию фронта, не говоря уж о том, чтобы что-то "отвоевывать".

"Если кто хочет отвоевывать, то вперед, на фронт! Покажи, что ты готов помочь своей стране отвоевать оккупированные территории, а не обсуждать это в интернете, лежа на диване Поэтому сейчас наша официальная позиция, которую поддерживает большинство украинцев, судя по данным социологов, состоит в прекращении огня по линии фронта. Это наиболее реалистичный выход из войны на данный момент. Как я говорил выше, также возможен вариант с гибридным (ограниченным) мирным соглашением, но это потребует времени и непростых переговоров. Как оно будет – посмотрим, рано делать выводы", - добавил Фесенко.

Когда закончится война: мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Светан считает, что полное завершение войны с выходом Украины на государственные границы возможно лишь после начала распада России.

По его мнению, война не прекратится до тех пор, пока Украина не восстановит контроль над всеми своими территориями, а Россия — либо не начнёт разваливаться, либо не сменит руководство. Одним из ключевых факторов, способных запустить эти процессы, эксперт называет удары по энергетической инфраструктуре РФ.

Светан предполагает, что после начала развала или политических изменений в Москве российская армия начнёт отступать. На весь процесс, по его оценке, может уйти около 3–4 лет с начала масштабной освободительной операции. Он считает, что такая операция уже началась с систематических ударов по военным объектам в Крыму, включая системы ПВО.

Исходя из этой логики, завершение войны возможно не ранее 2028–2029 годов.

О персоне: Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

