Терминалы, банкоматы и приложение не будут работать: ПриватБанк остановит все финансовые операции

Что известно:
- ПриватБанк приостановит все финансовые операции
- Банк проведет регламентные работы в ночь на 4 октября
ПриватБанк приостановит любые финансовые операции. В пресс-службе банка рассказали, когда это произойдет и с чем связано.
Банк проведет ночное техническое обслуживание. Регламентные работы состоятся 4 октября с 00:05 до 6:30.
На этот период будет приостановлено:
- карточные операции,
- работу банкоматов,
- работу терминалов самообслуживания,
- работу POS-терминалов.
"Мы специально делаем это ночью, когда большинство клиентов спят и не делают покупок. Если же вы планируете ночные шопинги или заказ доставки - лучше успейте рассчитаться до полуночи или подождите несколько часов, пока мы все наладим. Спасибо за понимание - обещаем, что уже утром все будет работать, как всегда", - говорится в сообщении.
Напомним, как ранее сообщал Главред, клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при актуализации данных в приложении Приват24.
Также известно, что клиенты ПриватБанка жалуются на недостаточную защиту от мошенников, которые снимают крупные суммы со счетов.
Что известно о ПриватБанке?
ПриватБанк - крупнейший по размерам активов украинский банк и лидер розничного банковского рынка Украины, зарегистрированный 19 марта 1992 года. Одним из первых ввел в Украине современные цифровые банковские услуги и уникальные технологические решения, позволяющие клиентам пользоваться большинством услуг дистанционно через Приват24. Инициатором создания, его первым председателем правления был украинский бизнесмен и политик Сергей Тигипко, пишет Википедия .
