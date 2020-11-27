Тихановская рассказала о приглашении от Байдена на инаугурацию

Светлана Тихановская / Reuters

Светлана Тихановская, главная белорусская оппозиционерка, озвучила анонс своей встречи с избранным президентом США Джо Байденом.

О приглашении Байдена она рассказала в интервью порталу Belsat. "Мы планируем встречу с Джо Байденом, у нас уже есть приглашение на такую встречу", — рассказала Тихановская.

Она утверждает - недавно победивший на президентских выборах в США политик прислал Тихановской приглашение на церемонию инаугурации.

Тем не менее официально о приглашении от Байдена для Тихановской Белый дом пока не сообщал.

К слову, 26 ноября нынешнего года главный противник Тихановской, многолетний белорусский лидер Александр Лукашенко ‒ Беларусь "готова вместе с Россией противостоять гегемонии США, поскольку белорусы единоличное господство никогда не приветствовали и приветствовать не будут".

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Напомним, ранее Главред сообщал: