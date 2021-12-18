Учитель изнасиловал школьницу в Кривом Роге: появили неожиданные подробности резонансного дела

Учителя обвинили в изнасиловании школьницы / ua.depositphotos.com

Адвокат пострадавшей Тамара Бугаец рассказала подробности резонансного дела об изнасиловании школьницы на выпускном учителем хореографии в Кривом Роге.

По ее словам, в третий раз дело было закрыто. Следователи не увидели в его действиях состава преступления, передает Громадське.

Отмечается, что в ходе расследования дела обвиняемый преподаватель не отрицал сам факт полового акта с ученицей.

Вместе с тем правоохранители считают, что изнасилования несовершеннолетней не было.

Прокурор в свою очередь сказал, что решение следователя – законное и обоснованное, поэтому нет причин его отменять.

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В связи с этим юрист подала жалобу на постановление о закрытии дела. Ее рассмотрит следственный судья в понедельник, 20 декабря.

Дело об изнасиловании: что известно

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге на школьном выпускном произошло изнасилование – 28-летний учитель хореографии надругался над ученицей.

Потерпевшая девушка Ольга рассказала, что на выпускном все присутствующие употребляли алкоголь, в том числе и крепкие спиртные напитки. И родители, и учителя разбрелись по территории. В какой-то момент выпускница почувствовала, как ее кто-то обнимает. Оказалось, что сзади стоял учитель хореографии.

Девушка рассказала, что учитель вскоре вернулся и молча повел ее за собой - она ​​даже не успела сориентироваться, что произошло. Затем он привел ее к какую-то гримерку и закрыл дверь на ключ. Что произошло потом, она вспоминает плохо - просто в какой-то момент поняла, что стоит голая, а рядом – ее голый учитель, который после этого изнасиловал девушку.

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