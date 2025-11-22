Украина объявила в розыск Миндича и Цукермана

Коротко:
- В розыск объявлены фигуранты дела "Мидас" Тимур Миндич и Александр Цукерман
- Датой исчезновения Миндича указано 10 ноября, а Цукермана - 26 октября
Украина объявила в розыск фигурантов дела "Мидас" Тимура Миндича и Александра Цукермана, которые подозреваются в совершении коррупционных преступлений.
Соответствующие данные 22 ноября появились в базе Министерства внутренних дел.
Датой исчезновения Миндича указано 10 ноября 2025 года, а Цукермана - 26 октября 2025 года.
Отмечается, что они являются лицами, скрывающимися от органов досудебного расследования.
По данным следствия, Тимур Миндич подозревается в создании и руководстве преступной организации, легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем и незаконном влиянии на членов Кабинета министров.
Александр Цукерман, по версии правоохранителей, также входил в состав преступной организации и причастен к легализации средств коррупционного происхождения.
Что известно о деле "Мидас" - главные новости
Как сообщал Главред, НАБУ и САП в течение 15 месяцев проводили масштабную антикоррупционную операцию под названием "Мидас", в рамках которой правоохранители провели более 70 обысков.
По данным расследования, участники преступной организации, среди которых высокопоставленные чиновники, политики и бизнесмены, создали масштабную коррупционную схему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности на АО "НАЭК "Энергоатом". Организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере 10-15% от стоимости контрактов.
Впоследствии Кабмин распустил Наблюдательный совет "Энергоатома". Министерство экономики за неделю должно представить на утверждение правительства новый состав наблюдательного совета компании.
