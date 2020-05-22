Волкер дал ценный совет по вступлению Украины в НАТО

Курт Волкер нашел способ, как Украине вступить в НАТО / УНИАН

Экс-спецпредставитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер высказал мнение о необходимости изменения правил приема в НАТО для стран бывшего Советского Союза.

В рамках онлайн-дискуссии Киевского форума дипломат напомнил, что Россия не позволяет бывшим республикам СССР, в частности Украине, Молдове и Грузии, вступать в Альянс. Кроме этого, Кремль оккупировал часть территории каждой из этих стран.

По словам Волкера, НАТО, согласно пятой статье устава Альянса, не может принять страны, у которых есть оккупированная территория, поскольку это будет означать прямое объявление войны РФ. Поэтому он полагает, что необходимо изменить некоторые пункты пятой статьи и принять страны в НАТО.

Читайте такжеВызовы из-за аннексии Крыма: глава НАТО ошарашил заявлением"Мы обязуемся первыми не применять силу, чтобы их вернуть, и поддерживать только мирную реинтеграцию этих территорий и восстановление целостности стран, стремящихся вступить в НАТО. Это должно избавить Россию стимулов для продолжения оккупации этих территорий", — заявил бывший представитель Госдепа по Украине.

Волкер напомнил, что Кремль продолжает отрицать свою причастность к военному конфликту на Донбассе, пытаясь переложить всю ответственность на Украину.

К слову, США и другие члены НАТО в очередной раз высказали поддержку Украине и напомнили, что всячески приветствуют будущую перспективу членства Украины в НАТО.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление министра обороны Андрея Тарана о якобы "недосягаемости" стандартов НАТО для Вооруженных сил Украины.

Как ранее сообщалось, Таран заявил о том, что Вооруженные силы Украины не должны адаптироваться к стандартам Североатлантического альянса полностью.