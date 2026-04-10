Украинцев предупредили об угрозе на Пасху: почему гражданам следует быть бдительными

Главное из новости:
- СБУ фиксирует активизацию российских провокаций
- Враг нацеливается на массовые скопления людей
Служба безопасности Украины сообщила о новой волне попыток РФ дестабилизировать ситуацию внутри страны накануне Пасхи, в частности через информационные провокации, вербовку граждан и подготовку терактов. По данным спецслужбы, российские структуры активизируются именно перед крупными религиозными праздниками, пытаясь использовать их для давления на общество и усиления панических настроений.
В ведомстве отмечают, что, несмотря на заявления страны-агрессора о якобы "перемирии", ее спецслужбы продолжают действовать против Украины.
"Параллельно контрразведка СБУ разоблачает попытки врага по вербовке украинцев для подготовки терактов и корректировки воздушных ударов по гражданской инфраструктуре нашего государства", — отметили в пресс-службе.
По информации СБУ, российская агентура пытается искусственно разжигать конфликты между представителями разных конфессий, создавая почву для внутренних противостояний. Отдельной целью врага остаются места массового скопления людей — независимо от их назначения или расположения.
Спецслужба призывает граждан в период праздников быть максимально бдительными и соблюдать базовые правила безопасности:
- бдительность на массовых мероприятиях — внимательно следить за окружающей обстановкой и не оставлять вещи без присмотра;
- избегайте провокаций — не реагируйте на подстрекательство к незаконным действиям;
- сообщение о подозрительном — информировать правоохранителей о подозрительных предметах или лицах;
- осторожность с "легким заработком" — избегать контактов с незнакомцами, предлагающими сомнительные схемы;
- реакция на воздушную тревогу — немедленно направляться в укрытие;
- помощь другим — поддерживать тех, кто нуждается в помощи;
- соблюдение комендантского часа — выполнять установленные ограничения.
Операции СБУ - новости по теме
Как писал Главред, Служба безопасности Украины раскрыла личность сотрудника венгерской военной разведки, который координировал деятельность агентурной сети в Закарпатской области.
Напомним, СБУ задержала российского агента, который готовил покушение на командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого.
Также ранее СБУ, НАБУ и САП сообщили о разоблачении в Киеве преступной группировки, в которую входил действующий народный депутат. По данным следствия, она вместе с помощниками и посредниками организовала передачу взятки в размере 250 тысяч долларов за введение санкций СНБО против компании-конкурента.
Об источнике: СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".
