Украинцев предупредили об угрозе на Пасху: почему гражданам следует быть бдительными

В СБУ отмечают, что, несмотря на заявления страны-агрессора о якобы "перемирии", её спецслужбы продолжают действовать против Украины.

СБУ предупредила о возможных терактах и диверсиях на Пасху

СБУ фиксирует активизацию российских провокаций

Враг нацеливается на массовые скопления людей

Служба безопасности Украины сообщила о новой волне попыток РФ дестабилизировать ситуацию внутри страны накануне Пасхи, в частности через информационные провокации, вербовку граждан и подготовку терактов. По данным спецслужбы, российские структуры активизируются именно перед крупными религиозными праздниками, пытаясь использовать их для давления на общество и усиления панических настроений.

В ведомстве отмечают, что, несмотря на заявления страны-агрессора о якобы "перемирии", ее спецслужбы продолжают действовать против Украины.

"Параллельно контрразведка СБУ разоблачает попытки врага по вербовке украинцев для подготовки терактов и корректировки воздушных ударов по гражданской инфраструктуре нашего государства", — отметили в пресс-службе.

По информации СБУ, российская агентура пытается искусственно разжигать конфликты между представителями разных конфессий, создавая почву для внутренних противостояний. Отдельной целью врага остаются места массового скопления людей — независимо от их назначения или расположения.

Спецслужба призывает граждан в период праздников быть максимально бдительными и соблюдать базовые правила безопасности:

бдительность на массовых мероприятиях — внимательно следить за окружающей обстановкой и не оставлять вещи без присмотра;

избегайте провокаций — не реагируйте на подстрекательство к незаконным действиям;

сообщение о подозрительном — информировать правоохранителей о подозрительных предметах или лицах;

осторожность с "легким заработком" — избегать контактов с незнакомцами, предлагающими сомнительные схемы;

реакция на воздушную тревогу — немедленно направляться в укрытие;

помощь другим — поддерживать тех, кто нуждается в помощи;

соблюдение комендантского часа — выполнять установленные ограничения.

Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".

