В Бердичеве следователь подшофе огрел по лицу женщину-инспектора

Между полицейскими произошла ссора с рукоприкладством / УНИАН

В Бердичеве Житомирской области произошел конфликт между 23-летним следователем Житомирского горотдела полиции и 37-летней инспектором по админпрактике Бердичевского райотдела полиции.

В ходе бурного выяснения отношений, которое происходило прямо на улице в ночное время, мужчина нанес женщине удар рукой, сообщает Житомир.інфо.

Издание уточняет, что конфликт произошел 3:30 ночи возле одного из кафе.

Подчеркивается, что работник житомирской полиции, отдыхая в кафе Чара и употребляя спиртное, поконфликтовал с сотрудницей местного отдела полиции. Выяснение отношений продолжили на улице: молодой ударил женщину по лицу.

Как уточнила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Алла Ващенко, по данному факту Бердичевским отделом полиции открыто уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины.

Все материалы направляются в Территориальное управление Государственного бюро расследований, назначена служебная проверка.

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Ранее следователи Государственного бюро расследований в Киеве вынесли подозрение двум старшим участковым офицерам Главка Национальной полиции в Черкасской области, которые жестко избили подозреваемого, пытаясь добиться от него признания в совершении кражи.

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Как рассказывают в ГБР, в населенном пункте Городище мужчину сперва доставили в отделение полиции. Затем на него надели наручники и начали избивать руками, ногами, шлангом от огнетушителя, а также пластиковой бутылкой с водой. Сила ударов была такой, что сломался стул, на котором сидел мужчина.