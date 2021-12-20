В Донецкой области мужчина воспользовался отсутствием жены и жестоко изнасиловал падчерицу

В Донецкой области в Дружковке 34-летний мужчина изнасиловал свою 15-летнюю падчерицу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.

"34-летнему жителю Дружковки сообщено о подозрении в изнасиловании несовершеннолетнего лица (ч. 3 ст. 152 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что в ночь на 19 декабря 2021 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался тем, что жена задерживается в гостях у своей подруги, пришел в комнату, где спала его 15-летняя падчерица, и изнасиловал ее.

Девушка рассказала о насилии матери, а та тут же позвонила в полицию.

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"В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз и решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения", - сообщают в прокуратуре.

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Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

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