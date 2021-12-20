В Донецкой области мужчина воспользовался отсутствием жены и жестоко изнасиловал падчерицу

Девушка рассказала о насилии матери, а та тут же позвонила в полицию.
В Донецкой области в Дружковке 34-летний мужчина изнасиловал свою 15-летнюю падчерицу.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.
"34-летнему жителю Дружковки сообщено о подозрении в изнасиловании несовершеннолетнего лица (ч. 3 ст. 152 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Следователи установили, что в ночь на 19 декабря 2021 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался тем, что жена задерживается в гостях у своей подруги, пришел в комнату, где спала его 15-летняя падчерица, и изнасиловал ее.
Девушка рассказала о насилии матери, а та тут же позвонила в полицию.
"В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз и решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения", - сообщают в прокуратуре.
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