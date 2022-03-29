В Ирпене оккупанты зверски убили родителей дирижера Львовской оперы

Дирижер Иван Чередниченко / opera.lviv.ua/

Руководитель музыкальной части и дирижер Львовской национальной оперы Иван Чередниченко потерял родителей ‒ их зверски убили российские оккупанты в городе Ирпень. Об этом музыкант написал в Facebook.

Надежду Мякушко. Они надеялись, что мать жива и, возможно, попала в больницу. Однако уже через несколько дней сообщили, что чуда не произошло. "Друзья, всем безгранично благодарен за помощь в поиске и поддержку. Но, к сожалению, сегодня волонтеры, которые были около нашего дома, подтвердили, что моих родителей безжалостно убили российские мерзавцы. Поэтому предыдущий пост о поиске удаляю. Прошу помолиться за души невинноубиенных - Надежды и Владимира", – написал Чередниченко.

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Напомним, ранее российскому оккупанту объявили о подозрении за изнасилование женщины в Киевской области.

Об этом сообщила в Facebook генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"В одном из сел Броварского района этот изверг ворвался в частный дом и застрелил хозяина. После этого пьяный оккупант вместе со своим сослуживцем неоднократно насиловал жену убитого мирного жителя, при этом угрожая ей насилием и оружием. Даже угрожал ее малолетнему ребенку, который был вместе с потерпевшей", – говорится в сообщении.