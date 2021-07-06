В Киеве из-под стражи сбежал педофил: появились фото злоумышленника

Мужчину подозревают в изнасиловании несовершеннолетнего / НПУ

В Киеве ночью на 6 июля из-под стражи сбежал злоумышленник, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетнего.

Пресс-служба столичной полиции опубликовала фото беглеца.

"Подольским управлением полиции за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины, разыскивается Замятин Евгений Владимирович, 12.06.1986 года рождения, который 06.07.2021 совершил побег из-под стражи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемому на вид - 35 лет. Мужчина ростом 170-175 см, среднего телосложения. На время побега он был одет в серую футболку, синие джинсы и темные кроссовки. Полиция уже начала поиски злоумышленника и предупреждает граждан об его опасности.

В случае какой-либо информации о беглеце, копы просят уведомлять по номерам телефонов: 097-893-84-14, 063-431-73-74 или же звонить на спецлинию 102.

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Тем временем, "Киев Оперативный" сообщает, что злоумышленник безработный и не имеет постоянного места жительства. Он родился в Крыму.

"Указанное существо совершило уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 152 УК Украины (совершение действий сексуального характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело другого лица, которое не достигло четырнадцати лет)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Тернопольской области возле села Сапогов Борщевского района автомобиль насмерть сбил 21-летнюю студентку Марианну Якимчук. Девушка вместе с отцом возвращалась из Тернополя домой на праздники. Однако, выйдя из автобуса, на пешеходном переходе ее сбила машина.

Трагедия случилась в 2018 году, и после трех лет судебного процесса, мама покойной Марианны Якимчук Галина Якимчук рассказал, что виновника ДТП приговорили к 7 годам лишения свободы, но в тот же день, услышав приговор, он сбежал в Польшу.