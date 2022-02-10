В котельне, без еды и с ведром вместо туалета: горе-мать полгода издевалась над сыном

В этих условиях мальчик жил полгода / Скриншот

В Ровенской области родная мать поселила 12-летнего мальчика в котельную без окон. Более того, женщина заколотила двери гвоздями. Она оставляла ребенку только стакан воды и "туалетное" ведро.

Таким образом горе-мать наказывала ребенка за непослушание.

Как говорится в сюжете ТСН, в таких условиях мальчик прожил полгода.

"Не было окон, была печь, письменный стол, канцелярские школьные принадлежности, небольшая кровать, которая не была застелена постельным бельем. Стояло ведро для нужд", - рассказали в полиции.

К счастью, 12-летнем ребенку удалось сбежать. Его мокрого и голодного в соседнем селе встретил другой школьник.

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"Мы привели его в дом. Я прибежала к нему, говорю: Дима, что произошло? Он говорит: я убежал из дома, потому что меня избила мама", - говорит мать одноклассника 12-летнего Дмитрия Леся Фомчук.

С собой у него было только одеяло, которое он взял, чтобы не замерзнуть ночью.

"Они это объясняли тем, что он наносит небольшой бытовой ущерб, мог что-нибудь сломать дома, дверную ручку или телевизор заблокировать", - добавила инспектор сектора ювенальной превенции Дубенского отдела полиции Татьяна Ермолаева.

Родственники говорят, что так наказывали ребенка из-за мелкого вреда. В частности, бабушка Дмитрия Лидия Билык уверяет, что они закрывали школьника не постоянно, а только дважды, чтобы не убегал

"Подоконники погнул и скрылся. Это была безысходность. Мы не знаем, что делать с ним. Не знаем!", - говорит женщина.

Также мальчик рассказал, что отчим хорошо к нему относился. А мать наоборот избивала.

"Мы сейчас занимаемся розыском отца, поскольку по последним данным он у нас проживал в Ровенском районе. Возможно, отец захочет взять ребенка", — говорит руководитель Службы по делам детей Смызского поселкового совета Анна Нагалка.

В школе о мальчике отзываются хорошо. Хотя не скрывают, что он никогда не торопился домой после уроков. Мать даже однажды оштрафовали за домашнее насилие из-за царапин на его теле.

"Это обычные царапины от ногтей, не слишком сильные, но заметные. Он утверждал, что это избила мама из-за того, что он принес с уроков трудового обучения фанеру, поцарапал коврик на полу", — рассказала заместитель директора Смызского лицея Ирина Климова.

Семья 12-летнего школьника считается благополучной, имеет младшую дочь. Однако теперь с родителями общаются соцслужбы, а полиция составила на горе-мать еще один протокол о домашнем насилии, парня забрали в центр реабилитации.

Напомним, в Винницкой области в селе Украинка родители неделю отказывались хоронить младенца. Согласно выводам экспертизы, двухмесячная девочка захлебнулась грудным молоком. Мать во время кормления была пьяной, а отец в гостях у кума.

Также сообщалось, что в Запорожской области родственники 2-летнего мальчика, который умер в детской больнице перед Новым годом, избили четырех медиков и лифтера. Около 10 человек, являющихся друзьями и родственниками родителей погибшего ребенка, разбили стекло, выбили замок и ворвались в реанимационное отделение.

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