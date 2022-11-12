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В Макеевке "мобики" и кадыровцы устроили разборки: есть раненные

12 ноября 2022, 09:13

На оккупированной части Донетчины не складываются отношения между мобилизованными и кадыровцами.

кадыровцы
В Макеевке "мобики" и кадыровцы устроили разборки / Скриншот

Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области произошла стычка между мобилизованными и кадыровцами.

Как сообщили в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в результате потасовки получили ранения три человека.

"На оккупированной части Донетчины остаются напряженными отношения между мобилизованными военнослужащими и оккупантами с территории Чеченской Республики. Так, очередная стычка в городе Макеевка Донецкой области привела к ранению 3 человек", – рассказали в Генштабе.

Напомним, ранее появились сообщени о том, что кадыровцы публично насилуют россиян, которые не хотят воевать и пытаются бежать с поля боя из-за успешного контрнаступление ВСУ.

Ранее женщины из "ДНР" просили у боевика Пушилина помощи, потому что кадыровцы насилуют их мужчин. Чеченцы изнасиловали по меньшей мере двух военных "Народной милиции ДНР", которые ранее работали в "городской администрации".

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине кадыровцы
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