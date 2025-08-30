Владельцев жилья в Украине начнут штрафовать на круглую сумму: в чем причина

Размер штрафа зависит от нескольких факторов.

https://glavred.info/ukraine/vladelcev-zhilya-v-ukraine-nachnut-shtrafovat-na-krugluyu-summu-v-chem-prichina-10694063.html Ссылка скопирована

У владельцев недвижимости осталось мало времени, чтобы уплатить налог / Колаж: Главред, фото: УНИАН

Основное:

У украинцев осталось два дня, чтобы не получить штраф

Налог на жилье граждане должны уплатить за предыдущий год

С 1 сентября многим украинцам могут начислить штраф за неуплату налога на недвижимость, а именно квартиру или дом. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС во Львовской области.

Отмечается, что уплатить налог до начала осени должны те украинцы, чья площадь квартиры превышает 60 кв.м., а дома - 120 кв.м.

видео дня

Какой штраф грозит украинцам

Если задержать уплату до 30 календарных дней включительно, штраф составит до 5% от суммы начисленного налога. А вот в случае более длительной задержки, размер штрафа составит уже 10%.

Важным нюансом является то, что без квитанции о необходимости уплатить штраф, его оплачивать не обязательно. Дело в том, что налог начисляют в период до 1095 дней, то есть, большая платежка может прийти в следующем году.

Какая ставка налога в 2025 году

В этом году украинцы должны уплатить налог на жилье за предыдущий, 2024 год. Из расчета на это, так как 1 января 2024 г. минималка составляла 7100 гривен, максимальная ставка налога равна 106,5 гривнам за каждый квадратный метр сверх определенных 60 и 120 в квартире и доме соответственно.

За что еще могут оштрафовать владельцев жилья

Согласно государственным строительным нормам, наказание в виде штрафа могут выписать и тем украинцам, которые в собственности имеют частный дом усадебного типа в сельской местности более двух этажей.

Штраф за такое нарушение составляет от 8 500 грн до 908 400 гривен и этапе строительства.

Штрафы в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что за нарушение норм содержания животных в Украине предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. В зависимости от тяжести нарушения, штраф может достигать 5100 гривен.

Ранее сообщалось, что в Украине действуют временные ограничения на вылов некоторых водных обитателей для сохранения их популяции. Один из таких запретов стартовал в августе и будет оставаться в силе до конца сентября. Нарушителям грозят существенные штрафы.

Накануне стало известно, что из-за тонированных окон в Украине возникает риск получить проблемы с законом - есть шансы попасть под штрафы и даже потерять права.

Читайте также:

Об источнике: Государственная налоговая служба Украины Государственная налоговая служба Украины - центральный орган исполнительной власти в сфере налогов в Украине, сообщает "Википедия". Служба реализует: государственную налоговую политику;

государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред