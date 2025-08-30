Владельцев жилья в Украине начнут штрафовать на круглую сумму: в чем причина

Основное:
- У украинцев осталось два дня, чтобы не получить штраф
- Налог на жилье граждане должны уплатить за предыдущий год
С 1 сентября многим украинцам могут начислить штраф за неуплату налога на недвижимость, а именно квартиру или дом. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС во Львовской области.
Отмечается, что уплатить налог до начала осени должны те украинцы, чья площадь квартиры превышает 60 кв.м., а дома - 120 кв.м.
Какой штраф грозит украинцам
Если задержать уплату до 30 календарных дней включительно, штраф составит до 5% от суммы начисленного налога. А вот в случае более длительной задержки, размер штрафа составит уже 10%.
Важным нюансом является то, что без квитанции о необходимости уплатить штраф, его оплачивать не обязательно. Дело в том, что налог начисляют в период до 1095 дней, то есть, большая платежка может прийти в следующем году.
Какая ставка налога в 2025 году
В этом году украинцы должны уплатить налог на жилье за предыдущий, 2024 год. Из расчета на это, так как 1 января 2024 г. минималка составляла 7100 гривен, максимальная ставка налога равна 106,5 гривнам за каждый квадратный метр сверх определенных 60 и 120 в квартире и доме соответственно.
За что еще могут оштрафовать владельцев жилья
Согласно государственным строительным нормам, наказание в виде штрафа могут выписать и тем украинцам, которые в собственности имеют частный дом усадебного типа в сельской местности более двух этажей.
Штраф за такое нарушение составляет от 8 500 грн до 908 400 гривен и этапе строительства.
Штрафы в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что за нарушение норм содержания животных в Украине предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. В зависимости от тяжести нарушения, штраф может достигать 5100 гривен.
Ранее сообщалось, что в Украине действуют временные ограничения на вылов некоторых водных обитателей для сохранения их популяции. Один из таких запретов стартовал в августе и будет оставаться в силе до конца сентября. Нарушителям грозят существенные штрафы.
Накануне стало известно, что из-за тонированных окон в Украине возникает риск получить проблемы с законом - есть шансы попасть под штрафы и даже потерять права.
Об источнике: Государственная налоговая служба Украины
Государственная налоговая служба Украины - центральный орган исполнительной власти в сфере налогов в Украине, сообщает "Википедия".
Служба реализует:
- государственную налоговую политику;
- государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
- государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса.
