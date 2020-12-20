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Владимир Зеленский назвал условия для изменения Конституции

20 декабря 2020, 01:14
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Зеленский добавил, что Украина делает все изменения согласно "Минску" в рамках децентрализации в Конституции.

Зеленский рассказал, как могут изменить Конституцию / УНИАН

​Украина готова изменить Конституцию в направлении децентрализации согласно с Минским соглашениям, но не на условиях России.

"Относительно изменений в Конституцию в направлении децентрализации мы говорим: это согласно минского соглашениями, на это мы готовы. Изменять Конституцию в том направлении, о котором мы иногда слышим в медиапространстве от Российской Федерации, – здесь они знают мою позицию, я говорил Путину прямо, что здесь я не согласен", – сказал в интервью The New York Times президент Украины Владимир Зеленский. ​

Зеленский при этом отмечает, что Украина делает все изменения согласно минским соглашениям в рамках децентрализации в Конституции.

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"Я понимаю, что мы хотим отдельные полномочия, право выбора, чтобы никто потом не спекулировал на вопросах языка, чтобы жители Донбасса разговаривали, как они хотят, – пожалуйста, на все эти вещи, я считаю, что мы должны быть максимально либеральными… Я это говорил президенту РФ на встрече в Нормандской формате. Мы это будем делать, независимо ни от чего. Мы хотим, чтобы на местах у людей было больше полномочий, больше выбора, чтобы они распоряжались деньгами, а не получали от центральной власти задачи, что постоянно спускаются", – пояснил он.

Также в интервью The New York Times​ Зеленский заявил, что что избранный президент США Джо Байден​ мог бы усилить переговоры в Нормандском формате.​

По его мнению США могли бы сильно повлиять на прогресс с переговорами. Более того, президент надеется на поддержку Штатов в процессе реинтеграции Донбасса.​

Конституция Украины - о чем ранее сообщал Главред:

  • В Верховной Раде нет голосов для изменения Конституции Украины, как того добивается Россия по Минским договоренностям в редакции 2015 года. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.
  • Ранее представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин анонсировал включение "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство – в закон о так называемом "особом статусе" Донбасса. Проблемные моменты в ее имплементации предлагается решать на саммите Нормандской четверки в Париже.
  • Тем временем глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Киев может принять отдельный закон о проведении выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Владимир Зеленский Минские соглашения новости Украины Конституция Украины
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