Война переходит в новую фазу: в ВСУ назвали главное условие для успеха Украины

Командующий Сухопутных войск ВСУ отметил, что процент уничтожения вражеских целей с помощью беспилотных средств достигает около 70%.

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Командующий Сухопутными войсками назвал самую большую проблему для ВСУ / Коллаж Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Война России против Украины переходит в новую фазу, где решающую роль будут играть беспилотные средства. Об этом рассказал командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью "Радио Свобода", отметив, что отсутствие солдата, который мог бы проникнуть на вражеские позиции и ликвидировать противника, усложняет любые боевые действия.

"Война переходит в другую фазу - где воюют беспилотные средства. Но без человека не будет никакого успеха, не будет никаких реальных действий. Без солдата, который не выполнит свою задачу, не зайдет на позицию противника, не уничтожит тех, кто там есть", - отметил Павлюк.

Генерал-лейтенант указывает на то, что беспилотные системы и средства могут способствовать продвижению Сил обороны на определенном направлении боевых действий. Вит также добавил, что процент уничтожения противника существенно отличается от того, что был в начале войны и сейчас.

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Командующий Сухопутных войск ВСУ отметил, что за последние месяцы процент целей, уничтоженных с помощью беспилотных средств достигает около 70% от общего количества.

"Но, опять же, остаются и боеприпасы - наиболее большая проблематика, кроме средств противовоздушной обороны. И техника, особенно артиллерия. Поэтому очень много запросов, учитывая, что мы создадим новые подразделения, мы должны постоянно доукомплектовывать те подразделения, которые ведут боевые действия. Поэтому запросов очень много. К сожалению, не все мы можем обеспечить", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, представитель 3-й Отдельной штурмовой бригады Александр Бородин отметил, что ситуация на Авдеевском направлении стабилизировалась. Темпы наступления российских оккупантов значительно снизились, однако штурмовые операции врага продолжаются.

19 февраля украинские военные сбили два самолета российских оккупантов. Об этом успехе сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на своей странице в Facebook.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Евгений Иевлев прокомментировал возможность нового удара российских оккупантов после захвата Авдеевки в Донецкой области. Он не исключил, что враги могут развернуть силы в районе Горловки.

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