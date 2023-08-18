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ВСУ получили пикап Nissan Navara при содействии Favbet Foundation/ пресс-служба

Подразделение Вооруженных сил Украины, выполняющее боевые задачи на восточном направлении, получило очередной внедорожник Nissan Navara Pick UP при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Женщины-волонтеры, несмотря на риск, доставили автомобиль бойцам-пехотинцам, которые выполняют боевые задачи в районе города Бахмут.

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Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation более 200 авто, в том числе 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek для ударных рот "армии дронов".

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 145 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в области образования, здоровья и спортивного развития.