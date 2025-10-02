Укр
Всю жизнь прожила с осколком от Второй мировой войны: российская ракета убила женщину

Ангелина Подвысоцкая
2 октября 2025, 10:19
93
В результате ракетного удара по Балаклее погибла 88-летняя женщина.
удар по Балаклее
РФ ударила ракетой по Балаклее / Коллаж: Главред, фото: прокуратура

Что известно:

  • РФ ударила Искандером по Балаклее
  • В результате удара серьезно поврежден жилой многоквартирный дом
  • Российская ракета убила женщину, которая пережила Вторую мировую войну

Российские оккупанты ударили ракетой по Балаклее на Харьковщине. Серьезно был поврежден многоквартирный жилой дом. В результате атаки погибла женщина. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Враг нанес ракетный удар по городу в 19:05, когда люди возвращались домой с работы, учебы, прогулки. Российская ракета попала прямо в две возле дома.

видео дня

В результате атаки погибла 88-летняя женщина - Алла Николаевна. Она всю свою жизнь прожила с осколком в спине, которым была ранена еще в далеком 1941 году во время Второй мировой войны. Тогда женщине было всего четыре года, а проживала она в Синельниково Днепропетровской области.

"Она выжила, росла и жила с памятью о тех страшных годах - с осколком в спине. Но нынешнюю войну Алла Николаевна пережить не смогла. Сегодня ее жизнь забрала Россия, она прошла сквозь Вторую мировую, чтобы увидеть независимую и мирную Украину. Но не дожила до победы и мира на родной земле. Вечная память", - говорится в сообщении.

  • Удар по Балаклее 1 октября
    Удар по Балаклее 1 октября фото: Прокуратура Украины
  • Удар по Балаклее 1 октября
    Удар по Балаклее 1 октября фото: Прокуратура Украины
  • Удар по Балаклее 1 октября
    Удар по Балаклее 1 октября фото: Прокуратура Украины
  • Удар по Балаклее 1 октября
    Удар по Балаклее 1 октября фото: Прокуратура Украины
  • Удар по Балаклее 1 октября
    Удар по Балаклее 1 октября фото: Прокуратура Украины
  • Удар по Балаклее 1 октября
    Удар по Балаклее 1 октября фото: Харьковская ОВА
  • Удар по Балаклее 1 октября
    Удар по Балаклее 1 октября фото: ГСЧС
  • Удар по Балаклее 1 октября
    Удар по Балаклее 1 октября фото: ГСЧС
  • Удар по Балаклее 1 октября
    Удар по Балаклее 1 октября фото: ГСЧС
  • Удар по Балаклее 1 октября
    Удар по Балаклее 1 октября фото: ГСЧС
  • Удар по Балаклее 1 октября
    Удар по Балаклее 1 октября фото: ГСЧС
  • Удар по Балаклее 1 октября
    Удар по Балаклее 1 октября фото: ГСЧС

Удар по Балаклее - что известно

Российская ракета ударила во дворе возле многоэтажки. В результате взрыва в квартирах выбило окна, на верхних этажах поднялся пожар. Известно, что россияне могли ударить ракетой "Искандер-М". Также были повреждены кафе, аптека, магазины, административное здание и автомобили.

Искандер инфографика
ОТРК Искандер / Инфографика: Главред

В результате атаки погибла 88-летняя женщина, еще 16 человек пострадали. Среди пострадавших есть 4-летний ребенок, у него острая реакция на стресс.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека.

Российские удары - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 1 октября российские оккупанты атаковали объект энергетики, после чего в Черниговской области возникли серьезные перебои со светом. Энергетики вводили жесткие графики отключения света.

Во вторник, 30 сентября, около 16:00, военные РФ нанесли удар с применением БпЛА по Днепру. В результате обстрела погиб человек и пострадали 15 человек. Повреждены жилые многоэтажки, офисные помещения, магазины и машины.

Кроме того, ночью 30 сентября российская оккупационная армия нанесла удар по жилому дому в Сумской области. В результате атаки в селе Чернетчина Краснопольской общины погибли супруги с двумя маленькими детьми.

Читайте также:

ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработано научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер - это уничтожение систем ПВО и о противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, поскольку имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПВО может сразу же привести к огромным убыткам в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобное.Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Искандер вторжение России Балаклея ракетный удар
