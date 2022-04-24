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"Вышел покурить - убили": могильщик рассказал новые детали о зверствах оккупантов в Буче

24 апреля 2022, 14:54

Местный потомственный могильщик Игорь рассказывает, что во время пребывания российских оккупантов в селах Бучанской общины людей хоронили и во дворах.

Могила
Могила / УНИАН и ua.depositphotos.com

Игорь Середа – потомственный могильщик из поселка Немешаево, что близ Бучи на Киевщине. Его рассказ о том, что происходило во время оккупации, опубликовала "Украинская служба ВВС".

Большинство людей, по словам Игоря, погибли из-за глупости – просто оказались не в то время, не в том месте. Об этом рассказывают родственники и соседи погибших.

"Вышел покурить — его убили. Вышел собачку накормить — его убили. Что-то вез с одного конца города в другой — его машину расстреляли. Как такое может быть? В голове такое не укладывается", - рассказывает Игорь о том, что поразило его больше всего.

Игорь рассказывает, что во время пребывания российских военных в селах общины людей хоронили и во дворах.

"Человека убило осколками снаряда в Немишаево, то похоронили во дворе, потому что на кладбище ехать не разрешили. В Микуличах российские военные стали колонной у дома, где погиб человек, и не дали вывезти тело. Похоронили во дворе", — описывает Среда ситуацию в своей общине.

Игорь, в силу опыта в профессии, хоронил людей во время оккупации и помогал перезахоронить убитых с братских могил в Буче. Некоторые люди, которых нашли мертвыми в братской могиле в Буче, Игорь и ребята, которые с ним работают, знали лично.

"Волонтеры из Бучи — два парня и девушка. Ты не можешь узнать людей, потому что они в полуразложенном состоянии, уже начались гнилостные состояния. Мы пытаемся положить тело в пакет, чувствую в кармане паспорт. Достаю — парень 1991 года рождения", — говорит Игорь.

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Зверства русских оккупантов в Буче

После бегства российских оккупантов из Киевской области в городе Буча к северо-западу от Киева обнаружили сотни трупов мирных жителей. Часть тел лежала прямо на дорогах и обочинах, часть в подвалах, кого-то успели похоронить в братских могилах и просто во дворах домов.

На многих телах убитых были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны. Значительную часть людей убили, потому что они могли быть свидетелями других преступлений. Также выявлены многочисленные случаи изнасилований и убийств детей.

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом-застенок, где расстреливали мирных жителей.

Российская Федерация отрицает вину за зверства в городе, назвав это провокацией. Тела, по версии россиян, подбросили после отступления оккупационных войск. В то же время, многочисленные спутниковые снимки свидетельствуют, что мирных людей убивали именно оккупанты, а тела лежали на улицах неделями.

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Автор: Егор Бунин
viber
российское вторжение новости Украины Бучанская резня
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