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"Что будет делать московитская челюсть?": в Сети расхвалили рестораны, отказавшиеся от русского языка

Ситуация с сетью ресторанов McDonald's запустила цепь ситуаций с отказом от обслуживания клиентов на русском языке.

21 июня 2020, 12:32
Львовские круасаны
В сети Львовские круасаны убрали русский язык из обслуживания / Tripadvisor

Руководство сети ресторанов Львовские круасаны отказалось от обслуживания клиентов на русском языке.

Об этом пресс-служба сети написала на своей странице в соцсети Facebook.

До того в терминалах для самообслуживания во Львовских круасанах были украинский, польский, английский, русский языки. Теперь последний убрали. В руководстве сети ресторанов объяснили свою позицию необходимостью защиты украинского языка.

"Русского ‒ в наших терминалах самообслуживания нет. Позиция украинского языка всегда была принципиальной позицией сети Lviv Croissants по всей территории Украины, а не только во Львове", ‒ говорится в сообщении.

"Спасибо за такую позицию! Еще было бы идеально, чтобы в ваших заведениях не звучала русская попса"."Если русского не будет - буду к вам заходить. Иначе - только антиреклама. Я не для того 6 лет жизни отдал войне за Украину, чтобы мне в спину втыкали "русский мир"", "Я теперь буду у вас завтракать, обедать и ужинать", "Мои дорогие. Все что хорошее и подходит - все антиоккупантское. Спасибо, что не ошиблись. Ваши постоянные клиенты". "Хорошо, что украинский, а второй - английский" "По украински и по-английски. Интересно, что будет делать московитская челюсть?", - написал воодушевленные пользователи в комментариях.

Напомним, на днях в социальных сетях разразился скандал по причине языкового вопроса в сети ресторанов McDonald's. В Сети возмутились отсутствием в электронном меню самообслуживания русского языка и призвали к масштабному бойкоту таких заведений общественного питания. В ответ представители McDonald's заявили ‒ основным языком в сети на территории Украины является украинский.

новости Украины языковой вопрос украинский язык
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