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Задержка 9-14 месяцев: раскрыта главная проблема передачи Украине ATACMS от США

Юрий Берендий
8 июня 2024, 03:35
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Военный аналитик отмечает, что США не будут отдавать Украине все запасы дальнобойного оружия, а будут передавать его ввиду времени для его изготовления.
Задержка 9-14 месяцев: раскрыта главная проблема передачи Украине ATACMS от США
Раскрыта главная проблема передачи Украине ATACMS от США / Коллаж Главред, фото: Андрей Ермак/Telegram, СтратКом ВСУ

Чем больше Украина будет достигать успехов на поле боя, тем меньше будет запретов со стороны Запада на использование иностранного оружия для ударов по России. Однако в данном случае на первое место выйдет скорость производства и поставки Украине дальнобойного оружия. Об этом в интервью Главреду сообщил военный эксперт, историк и журналист Михаил Жирохов.

По его словам, у США есть около 4 000 единиц ATACMS, и они не отдадут все свои ракеты Украине, поскольку не хотят снижать свою боеспособность.

"Это страны Балтии готовы отдать нам все, потому что понимают, что могут стать следующими жертвами российской агрессии", - сказал он.

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Жирохов подчеркивает, что в отличие от стран Балтии, у Соединенных Штатов и Европы другая политика: они передали все имеющиеся запасы со складов и отметили, что Украине придется ждать новых партий вооружений.

"На производство, например, ракет ATACMS, потребуется ориентировочно 9-14 месяцев. Ракеты - это не снаряды, они производятся гораздо дольше", - резюмировал эксперт.

Задержка 9-14 месяцев: раскрыта главная проблема передачи Украине ATACMS от США
Что известно о ракетах ATACMS / Инфографика Главред

Кто такой Михаил Жирохов?

Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольске Донецкой области.

Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах.

Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.

Военная помощь США для Украины - передача Украине ракет ATACMS

Напомним, как ранее сообщал Главред, Соединенные Штаты предоставили Украине ракеты ATACMS большой дальности для использования на ее территории, сообщил представитель Госдепартамента в комментарии для журналистов 24 апреля. Politico также отмечает, что эти ракеты вошли в первый пакет новой помощи от США.

По словам израильского военного эксперта и журналиста Сергея Ауслендера Запад постепенно отменяет ограничения на удары своим оружием на территории России, но важно, чтобы такое решение было принято в США. Это позволит Украине атаковать ракетами ATACMS российские военные объекты в радиусе 300 километров, в частности, военный аэродром в Воронеже, откуда оккупанты ударили по Эпицентру в Харькове.

В будущем Соединенные Штаты планируют снять ограничения на удары вглубь российской территории с использованием переданного Украине вооружения, сообщил генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

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