Зеленский потроллил Лукашенко: у его собаки прав больше, чем у белорусов

Владимир Зеленский высказался о диктатуре в Беларуси / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Главное из заявлений Зеленского:

Народ Беларуси будет вместе со всеми европейскими народами в единении

Президент поблагодарил белорусских добровольцев, которые воюют за независимость Украины

Народ Беларуси – европейский и будет в единении с другими свободными народами Европы, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я хочу сказать отдельно для народа Беларуси – вы европейский народ, который будет вместе со всеми нашими народами в единении. В нашей свободной Европе. В Европе мирной, в Европе сильной", – сказал Зеленский во время выступления в Вильнюсе, в память о погибших во время январского восстания.

Президент также поблагодарил белорусских добровольцев, которые воюют за независимость Украины и за исторический шанс для своего государства.

Он также поблагодарил всех, кто помогает Украине, а значит – помогает и себе.

"Европа должна действовать. Война должна прекратиться. Безопасность должна быть гарантирована. Поколения перед нами боролись, чтобы были мы. Наши люди борются, чтобы наши дети, наши внуки и их дети, их внуки были и жили в мире", – отметил он.

"Чтобы значение имел не один человек где-то там на троне России, а каждый из наших народов, каждый из людей, потому что это европейское правило. Люди имеют значение. Нации имеют значение. Культуры имеют значение. Россия значения не имеет, потому что тот, кто против народов, исторически всегда проигрывает <...> Пока что белому шпицу Лукашенко оставлено больше прав, чем народу Беларуси, к сожалению. Был шанс в 2020 году, чтобы это изменить, и, уверен, будет еще шанс", – подчеркнул Зеленский.

Смотрите видео - заявление Владимира Зеленского:

/ Скриншот

Разногласия Лукашенко и Путина: мнение эксперта

Политический аналитик Павел Усов высказался по поводу инцидента с российскими беспилотниками, которые атаковали Польшу в момент освобождения политических заключённых белорусскими властями. По его мнению, Москва могла таким образом попытаться вмешаться в этот процесс, выбрав в качестве цели государство — член НАТО. Эксперт также обратил внимание на нетипичное поведение Минска: белорусская сторона заранее уведомила польские власти о вероятном пересечении границы дронами.

Ранее Лукашенко вышел с заявлением об окончании войны в Украине. Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что окончание войны зависит от одного мирового лидера.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского. По словам Лукашенко, у России имеются все технические возможности для нанесения удара по резиденции Зеленского во время его пребывания там.

Напомним, Главред писал, что Лукашенко приснилось, что война в Украине началась из-за плохого отношения к русскоязычному населению, которое якобы "притесняли, убивали, травили".

О персоне: Александр Лукашенко Александр Лукашенко - белорусский политик и государственный деятель. На посту президента Беларуси более 30 лет - с 20 июля 1994 года. С 2020 года Украина, США, Канада, ЕС и ряд других государств не признают его президентом Беларуси. Это произошло после того, как президентские выборы в Беларуси 2020 года были раскритикованы из-за масштабных фальсификаций и вызвали масштабные протестные акции в стране. В 2022 году Лукашенко поддержал полномасштабное военное вторжение России в Украину. Он предоставил оккупантам территорию Беларуси для осуществления военной интервенции на украинскую территорию и осуществления ракетных обстрелов, пишет Википедия.

