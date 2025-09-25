Флот уже ушел, а кто следующий: эксперт сделал прогноз по ситуации в Крыму

Российские силы рискуют потерять авиатехнику из-за успешных рейдов украинских дронов на Качу.

ПВО оккупантов не выдерживает ударов украинских дронов

Российская противовоздушная оборона аэродрома "Кача" в оккупированном Крыму оказалась не готовой противостоять украинским ударным дронам. По словам эксперта Павла Лакийчука, руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI", россиянам придется либо оставить аэродром, либо рисковать дальнейшими потерями авиационной техники, сообщает эфир "Киев 24"

"Удары по 'Каче' сопровождаются феерическими рейдами наших морских и не только морских дронов на Сочи, Туапсе, Новороссийск. Мало того, что Новороссийск - это теперь главная военно-морская база россиян, которые сбежали из Крыма, но это и главные нефтеналивные порты России, где происходит перегрузка нефти... на те же танкеры 'теневого' флота", - отметил Лакийчук. видео дня

Эксперт добавил, что враг может "ставить на 'Каче' крест" и передислоцировать технику, или оставить ее на месте.

"Как говорится, уже горит, то гори все вместе", - подчеркнул он.

По словам Лакийчука, противовоздушная оборона оккупантов "оказалась дырявой". "Точнее, она оказалась не дырявой, она оказалась неподготовленной к тем способам действий, которые использовали наши разведки, наши спецслужбы для нанесения ударов в глубоком тылу врага", - добавил эксперт.

Крым

Как писал Главред, спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отмечает, что Силы обороны Украины усилили удары по вражеским объектам во временно оккупированном Крыму. По его словам, в ближайшее время над полуостровом могут появиться украинские самолеты, а активизация атак является частью ответа на так называемое летнее наступление россиян.

"Эта активизация фактически является и частью ответа на так называемое летнее наступление россиян. Действительно, мы говорим о том, что сегодня Силы обороны Украины продолжают очень активную работу в Крыму", - отметил Братчук в эфире "Эспрессо".

Эксперт подчеркнул, что украинские войска сейчас фокусируются на уничтожении систем ПВО противника, поражении морских целей и ударах по наземным объектам, в частности стратегическим железнодорожным узлам. Он добавил, что российская железная дорога является ключевой логистической артерией для армии оккупантов, поэтому ликвидация этих объектов входит в приоритеты украинских сил.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 1 сентября бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" совершили успешную атаку по территории временно оккупированного Крыма, уничтожив два российских вертолета Ми-8 и вражеский корабль.

31 августа "Призраки" ликвидировали несколько важных объектов российских оккупантов в Крыму.

Кроме того, Силы специальных операций ВСУ провели дерзкую атаку на оккупированной территории Крыма и уничтожили радарный комплекс С-300 российских войск.

О персоне: Павел Лакийчук Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

