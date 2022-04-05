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Харьков – хорошо вооружен и подготовлен к обороне: мэр ответил на планы России по оккупации города

5 апреля 2022, 19:44

С позиции обороны Харьков 24 февраля и 5 апреля – это два разных города, сказал Игорь Терехов.

ВСУ
Вооруженные силу Украины стоят на страже Харькова и других городов / Фото Reuters

Харьков является хорошо вооруженным и подготовленным к обороне городом. Обороноспособность с начала войны России против Украины существенно изменилась в лучшую сторону. Враг готовился за три дня всю страну, но вынужден был отступить, а украинские войска освободили множество населенных пунктов. Вражеские военные подразделения хотят деморализовать харьковчан, панике поддаваться нельзя. Об этом заявил харьковский городской голова Игорь Терехов.

В ходе своего видеообращения он сказал о том, что по сравнению с 24 февраля обороноспособность Харькова значительно укрепилась. Город готов к защите.

"Харьков 24 февраля и Харьков 5 апреля – это два разных города с точки зрения обороноспособности. Харьков – хорошо вооруженный и хорошо подготовленный к обороне город", - заверил Терехов.

Мэр также отметил, что войска РФ хотели быстро захватить Украину, однако силы украинской обороны помешали это сделать. Враг вынужден был отступить от Киева, Житомира, Сум и Чернигова, а ВСУ освободили множество населенных пунктов по стране.

"Наш враг готовился через три дня взять всю Украину. За это время русские оккупационные войска отступили от Киева, Житомира, Сум и Чернигова. Наши войска освободили множество населенных пунктов страны", - добавил градоначальник.Читайте такжеВСУ разбили оккупантов РФ в Харьковской области и показали более 50 единиц уничтоженной техники

Также он призвал не поддаваться панике, которую пытаются посеять оккупанты, и проявить стойкость.

"Вражеские оккупанты хотят посеять между нами панику и деморализовать. Мы, харьковчане, не дадим им такой возможности", - подчеркнул Игорь Терехов.

Планы России по наступлению на Харьков

В Минобороны Украины сделали заявление о том, что оккупанты России попытаются взять в кольцо ВСУ на Донбассе, чтобы потом попытаться захватить Харьков. Чтобы достигнуть такой цели они перебрасывают свои войска из других военных округов, а также подключают резервы. При этом оккупанты пытаются усилить свои позиции на отдельных направлениях на юге.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия сосредотачивает значительное количество войск и военной техники на восточном и южном направлениях. Но Киеву известны вражеские планы по Донбассу и Харькову. Ситуация указывает на том, что санкций против Москвы, которые уже введены, мало, чтобы остановить российскую военную агрессию. Ограничение будет больше.

В разведке Великобритании рассказали о том, что ликвидация складов с боеприпасами и нефтебазы в Белгороде еще больше усложнит планы оккупантов по атаке Харькова. Могут возникнуть проблемы с поставками российским войскам, которые окружают город в 60 километрах от Белгорода.

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