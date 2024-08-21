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Как дома, без враждебности: беженцы Суджи рассказали, как им живется в Украине

Степан Гафтко
21 августа 2024, 01:07
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Первые эвакуированные россияне из Суджи рассказали, как их встретили в Украине и как им живется после деоккупации Курской области.
Как дома, без враждебности: беженцы Суджи рассказали, как им живется в Украине
Первые беженцы из Суджи в Сумах / коллаж: Главред, фото: Укринформ, Суспильне Сумы

Мужчина, которого вместе с пожилой матерью эвакуировали из Суджи в Сумы, рассказал, что к нему относятся очень хорошо и у него нет ощущения, что он в чужой стране. Подробнее о переселенцах рассказывает "Суспільне Суми".

После того, как город Суджа в Курской области перешел под полный контроль ВСУ, Олег Грищенко и его мать перебрались как беженцы на территорию Украины, в Сумы.

видео дня

Олег рассказал, что он некоторое время проживал в США, поэтому имеет двойное гражданство. Мать оставалась в Судже, сейчас ей 89 лет. Когда украинские войска вошли в Суджу, Олег был в Москве, поэтому 7 августа отправился в городок, чтобы эвакуировать мать. Знакомый предупредил его, что дорога очень опасна.

"Предупредил меня, что в Суджу вернуться возможно, но существует опасность, что машину сожгут дроны. Я из Москвы ночью приехал в Курск, взял машину "Нива" и в 6 утра выехал в Суджу. Ехал по дороге: никто меня не остановил, никаких не было препятствий, никаких отступающих войск. Были какие-то машины гражданские, в которых были военные, но это не были военные части. Единственное, что я на дороге видел - несколько КАМАЗов "Ахмата", - рассказывает россиянин.

По дороге к матери машину Олега атаковал дрон, он получил ранение и приехал к матери с кровотечением. Благодаря тому, что женщина в прошлом была врачом, она оказала первую помощь сыну и забаррикадировалась с ним в подвале с определенным запасом пищи.

Впоследствии мужчина понял, что в городе остались только украинские войска. По его словам, мать часто смотрела российское ТВ, поэтому очень переживала. Однако, когда Олег с матерью впервые встретился с бойцами ВСУ, то был приятно удивлен общением с ними.

После того, как украинские военные проверили документы, они заявили, что не собираются убивать Олега, или грабить его дом. Через несколько дней украинские военные ушли из их дома. Олег с матерью оставались в подвале, но из-за ранений и постоянных обстрелов решили бежать из Суджи. Помощи они попросили у украинских военных.

Сейчас Олег с матерью находится в одной из больниц Сум. Особенно его поразило приветливое отношение украинцев к россиянам.

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Бои в Курской области - последние новости

Напомним, Генеральный штаб ВСУ показал видео из Суджи, а бойцы рассказали, как к ним относятся и как там сейчас живут гражданские.

Украинские военные достигают поставленных целей в Курской области. По состоянию на утро, отметил президент Владимир Зеленский, бойцы ВСУ пополнили обменный фонд российскими военными.

По данным аналитиков, ВСУ удалось немного продвинуться на юго-восток от Суджи - в частности, военные захватили Апанасовку, Снагость, Отрубу и продвинулись к Ольговке Курской области.

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война России и Украины Операция в Курской области Суджа
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