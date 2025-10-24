РФ хочет окончательно вывести из строя нашу энергосистему: Ступак назвал дедлайн

Вы узнаете:
- Почему Россия терроризирует приграничье
- Оккупанты намерены вывести из строя энергосистему нашей страны
Россия с особым упорством выбивает именно энергетику приграничья. Близость этих регионов к территории РФ позволяет ей более планомерно уничтожать нашу инфраструктуру.
Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
Он напомнил, что во все предыдущие холодные сезоны российские удары были разрозненными и наносились по всей территории Украины, но сейчас она сосредоточенно бьет по энергетике одной-двух областей.
"Она задалась целью выбить энергетику в приграничье и прифронтовых регионах: в Черниговской, Сумской, Харьковской, частично Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и оставшейся не оккупированной части Донецкой областях. Например, в Сумах и области в радиусе 10-15 км Россия выбивает все, что может FPV-дронами, уничтожая даже АЗС, расположенные в зоне досягаемости", - отметил Ступак.
Таким образом Россия пытается создать дисбаланс в энергетической системе Украины, уверен военный эксперт.
"Ведь в нашей энергосистеме электроэнергию оттуда, где ее больше, переправляют туда, где ее не хватает. Вот Россия и пытается создать нехватку электричества в восточных регионах, чтобы его нужно было перераспределять с западных областей. Сети старые, и у россиян надежда на то, что они не выдержат и начнут "рваться", что спровоцирует перебои в поставках электроэнергии по всей стране. Кроме того, энергосистема Украины, начиная с 2022 года, реально потрепана. И Россия делает ставку на сезон 2025-2026, чтобы окончательно вывести из строя энергосистему нашей страны", - подытожил Ступак.
Отключение света - новости по теме
Как сообщал Главред, причиной аварийных отключений электроэнергии в Украине стал резкий скачок потребления на фоне похолодания, технические работы на атомных станциях и последствия атак РФ по энергетической инфраструктуре.
Также эксперты напоминают, что состояние энергосистемы остается сложным и может меняться в зависимости от развития событий и состояния инфраструктуры. Потребителям советуют следить за официальными сообщениями облэнерго в своем регионе, чтобы своевременно узнавать о графиках отключений и возможных изменениях.
Эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар заявлял, что Россия изменила тактику и выбивает местные объекты энергетики в приграничных и прифронтовых регионах, то есть на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Днепропетровщине и Запорожье.
Вам может быть интересно:
- РФ готовится подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме – NYT
- РФ ударила по энергосистеме Черниговщины: без света 2,7 тыс. человек
- Исчезнут ли отключения света: Минэнерго рассказало о ситуации в энергосистеме
О персоне: Иван Ступак
Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред