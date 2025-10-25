"Шахеды" в небе, авиация активна: существует угроза массированного удара

https://glavred.info/war/shahedy-v-nebe-aviaciya-aktivna-sushchestvuet-ugroza-massirovannogo-udara-10709606.html Ссылка скопирована

Ночью существует вероятность вылота стратегических бомбардировщиков Ту-95МС/160 для нанесения ракетного удара. Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на мониторинговые каналы, которые зафиксировали активность голосовой сети стратегической авиации врага на боевой частоте.

Мониторинговые каналы отмечают рост активности российских войск и предупреждают о возможной угрозе массированных обстрелов.

"По данным наблюдений, происходит активность радиосвязи между аэродромами в западной части РФ и Москвой. Это не свидетельствует о стопроцентном вылете стратегической авиации, но требует внимания и дальнейшего контроля", - сообщают эксперты.

Также каналы сообщают о первом включении специальной аппаратуры, которая прошла калибровку и прогнала передачи телекода. Сейчас уточняется, связана ли эта активность с потенциальными угрозами.

По данным "monitoringwar", россияне запустили ударные беспилотники "Герань-2/Гербера" из трех локаций: Орловская область (поселок Цымбулова), Курская область (поселок Халино) и Краснодарский край (Приморско-Ахтарск). "Предупреждение о возможном ракетно-беспилотном ударе по территории Украины будет действовать 72 часа. В этот период остается повышенная вероятность нанесения удара", - отметили аналитики.

Кроме того, с аэродрома "Энгельс-2" (Саратовская область) осуществляется перебазирование двух бортов СА Ту-95МС на аэродром "Оленья" (Мурманская область).

