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"Свои счеты с "бандеровцами": мрачный прогноз о "мертворожденной" идее перемирия

Алексей Тесля
16 марта 2025, 13:45
177
Диктатор Владимир Путин дал отказ, завуалированный под согласие, пояснил Игорь Яковенко.
война, фронт
Появился прогноз перемирия на фронте / Коллаж: Главред, фото: Facebook/UALandForces, Facebook/mod.mil.rus

Важно:

  • Идея о прекращении огня изначально была "мертворожденная"
  • Путин дал отказ, завуалированный под согласие

Идея о прекращении огня на 30 суток изначально была "мертворожденная", заявил журналист, социолог, медиаэксперт Игорь Яковенко.

"И ответ Путина был абсолютно ожидаемым. Его помощник Ушаков дал даже более честный ответ, когда просто сказал, что условия инициативы не устраивают Россию", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт пояснил, что диктатор Владимир Путин дал отказ, завуалированный под согласие, потому что он выдвинул такие условия перемирия, которые для Украины категорически неприемлемы.

"И когда Путин назвал прекращение поставок вооружений в качестве условия Москвы, он подразумевал необходимость разрешения основной для себя проблемы, которую он видит в независимости Украины", - сказал он.

Аналитик также видит сложность в реализации идеи 30-дневного прекращения огня, когда на линии фронта, протяженностью 2000 километров в окопах находятся сотни тысяч солдат с обеих сторон.

"Тяжело вообразить, что не будет нарушений режима прекращения огня", - говорит он.

Собеседник уверен, что даже если Трампу удастся каким-то образом заставить Путина пойти на прекращение огня, невозможно представить, что это даст результат.

"Сотни тысяч вооруженных людей по-прежнему будут сидеть в окопах. Их что, отпустят по домам? Нет, конечно. И среди более 600 тысяч российских оккупантов найдется немало тех, которые будут думать примерно следующее: это Путин решил прекратить огонь, а у меня свои счеты с этими "бандеровцами", которые убили моих побратимов. С украинской стороны также найдутся люди, побратимов которых убили, и они захотят продолжить войну. Учитывая опыт предыдущих перемирий, будут массовые нарушения. К тому же непонятно, кто будет контролировать процесс прекращения огня, определять, какая сторона его нарушила, и, самое главное, какие будут санкции за нарушения", - добавил Яковенко.

Смотрите видео - интервью Игоря Яковенко:

Прекращение огня - последние новости по теме

Ранее Андрей Сибига рассказал о том, что США могут нажать на Кремль в случае отказа РФ от прекращения огня. Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном прекращении огня, сказал глава МИД.

Ранее в Reuters узнали требования РФ для прекращения огня. Владимир Путин выдвинул несколько ключевых требований для прекращения боевых действий.

Как сообщал Главред, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы в отношении мира.

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Кто такой Игорь Яковенко

Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951 года, Москва) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

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