Вести войну будет бессмысленно, Путин объявит капитуляцию через неделю - военный

Военный также сказал, что создаст дополнительное давление на Кремль.

Когда Путин может объявить капитуляцию / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Увеличение новобранцев в ВСУ может улучшить ситуацию

Необходимо активизировать мобилизационный процесс в Украине

Это повлияет на Путина и заставит его объявить капитуляцию

Содержательно улучшить ситуацию на фронте может увеличение количества мотивированных новобранцев в ВСУ. Об этом заявил пресс-офицер 100-й отдельной механизированной бригады Сергей Хоминский в комментарии Еспресо.

По его словам, российская армия превышает Украину именно числом личного состава.

"Когда уничтожается одно их подразделение, сразу перебрасывается другое. Эти подразделения часто формируются из новобранцев с минимальной выучкой, но проблемы с живой силой у врага мы не чувствуем, - отметил он.

Пресофицер отметил, что 100-я бригада уже 16 месяцев действует на Константиновском направлении и сколько бы подразделений россиян не было уничтожено в зоне ответственности бригады, враг постоянно подводит новые.

По его мнению, необходимо активизировать мобилизационный процесс в Украине, ведь массовое прибытие мобилизованных значительно усилит оборонный потенциал и создаст дополнительное давление на Кремль.

"Все наши сограждане должны вспомнить, что Украина у нас одна и другой не будет. Если завтра под нашими ТЦК будет стоять 500 тысяч новобранцев, то, через неделю, Путин объявит о капитуляции - это я гарантирую", - сказал Хоминский.

Он подчеркнул, если враг почувствует массовую готовность украинцев защищать свою страну, продолжать войну станет бессмысленно.

Что заставит Путина закончить войну

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко считает, единственное, что может заставить Путина прекратить войну, - это невозможность ее продолжать.

По его словам, к этому приведет комплекс факторов: меткие удары по российской инфраструктуре, международные санкции, а также те внутренние экономические и политические процессы, которые происходят в самой России.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена идти на так называемые территориальные уступки. По его словам, прекращение огня остается возможным, но нужно усилить давление на Россию.

Зеленский также говорил, что компромисс, предложенный президентом США Дональдом Трампом - остановиться на линии фронта - хороший, но российский диктатор Владимир Путин вряд ли его поддержит.

Кроме того, известно, что страны Европы совместно с Украиной работают над 12-пунктным соглашением, направленным на прекращение войны России против Украины.

Об источнике: 100-я отдельная механизированная бригада 100-я отдельная механизированная бригада (100 ОМБр) - соединение Сухопутных войск Украины численностью в бригаду, пишет Википедия. В 2018 году во Владимире на Волыни была создана 100-я отдельная бригада территориальной обороны. В 2023 году во время российского полномасштабного нападения бригада выполняла боевые задачи на Лиманском направлении. Весной 2024 года бригада переформирована в механизированную.

