Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата

В Госдепе хотят услышать, что скажет россиянин

Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл направил официальный вызов поверенному в делах России в США; дипломат должен предоставить Госдепартаменту разъяснения по поводу вмешательства РФ во внутренние дела США.

"Помощник государственного секретаря Митчелл вызвал поверенного в делах России Жирнова, чтобы получить ответ на попытки Кремля использовать учетные записи в социальных сетях для пропаганды насилия и раздора в США - мы не потерпим этого агрессивного вмешательства", - в Twitter сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науерт.

Assistant Secretary Mitchell convoked #Russia Chargé Zhirnov to answer for the Kremlin’s attempts to use social media accounts to promote violent and divisive causes in the U.S. – we will not tolerate this aggressive interference. https://t.co/dnIHR0GIOt — Heather Nauert (@statedeptspox) 5 августа 2018 г.

Читайте такжеОбнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборыРанее президент США Дональд Трамп обвинил Россию, КНР и КНДР в постоянном вмешательстве во внутренние дела США.

Также директор Национальной разведки США Дэн Коутс заявил о том, что за попытками вмешательства в предстоящие выборы в США стоит Россия.

Напомним, Трамп обратился к генпрокурору США Джеффу Сессингсу с публичным призывом немедленно закрыть расследование вмешательства Российской Федерации в президентские выборы-2016.